Einbrecher flext Tresor in der Realschule auf und stiehlt Apple-TV-Boxen

Mellendorf

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro hat ein Einbrecher verursacht, der zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Heiligabend, 9.50 Uhr, in die Realschule Wedemark, Am Langen Felde, eingedrungen ist. Er entwendete fünf Apple-TV-Boxen und eine Panasonic-Spiegelreflexkamera.

Der Täter hebelte nach Aussage eines Polizeisprechers zunächst das Fenster des Schulleiterbüros auf und gelangte so in das Gebäude. Dort brach er eine Zwischentür auf, sodass er das Sekretariat betreten konnte. In diesem Raum befindet sich ein Stahltresor, den der Einbrecher mit einer Flex öffnete, und in dem die Schule die technischen Geräte aufbewahrte. Diese steckte der Dieb ein und entkam unerkannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05130) 9970 melden.

Von Antje Bismark