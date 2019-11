Resse

Für den erfahrenen Ermittler Kai-Uwe Bebensee ist das nach eigenen Angaben schon eher ungewöhnlich. „Das habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nicht erlebt“, sagt der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Wedemark am Donnerstag.

Am Montag meldete der Beamte einen Einbruch in eine Werkstatt auf dem ehemaligen Schießbahngelände der Bundeswehr in Resse. Dabei wurden die Täter am Sonnabend zwischen 3.18 und 4.04 Uhr von einer dort installierten Überwachungskamera gefilmt. Das Areal samt Gebäuden wird seit dem Verkauf von einer Privatperson bewirtschaftet.

Die Polizei Wedemark wertete in der Folge die Spuren am Tatort aus, auch die sichergestellten Videoaufzeichnungen, die fünf Einbrecher bei ihrem Treiben zeigten. Die Unbekannten erbeuteten zunächst zwei Kettensägen und ein Baustellenradio.

Diebesgut war ordentlich verpackt

Nach dem Bericht über den Einbruch packte die Täter entweder die Reue, oder sie bekamen schlichtweg kalte Füße. Denn bereits am Mittwoch tauchte das Diebesgut wieder auf. Wie Ermittlungsleiter Bebensee am Donnerstag berichtete, fand der Eigentümer am Mittwoch in der Mittagszeit seine Motorsägen sowie das Radio wieder. Sie lagen vor dem von den Einbrechern aufgebrochenen Eingangstor – ordentlich verpackt in blauen Säcken.

Wann das Diebesgut zurückgebracht worden ist, steht aktuell noch nicht fest. Aus diesem Grund bittet die Polizei weiter unter Telefon (05130) 9770 um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Geländes an der Straße Schießplatz in Resse in den vergangenen Tagen verdächtige Bewegungen beobachtet haben.

Ungeachtet dessen ermittelt die Polizei Wedemark weiter wegen Einbruchdiebstahls. Zudem werden weiter die Videoaufzeichnungen und die nun an Beute und Tüten sichergestellten Spuren ausgewertet.

Von Sven Warnecke