Einbrecher stehlen Briefmarken und Geld aus Post-Geschäft

Elze

Auf Briefmarken und Bargeld hatten es Diebe bei einem Einbruch in ein Lotto- und Post-Geschäft in Wedemark-Elze abgesehen. Die Unbekannten gelangten zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 5.55 Uhr, in den Laden an der Walsroder Straße. Dafür hebelten sie mithilfe von Werkzeug zunächst die Geschäftstür auf. Anschließend durchwühlten die Täter nach Angaben der Polizei den Kassenbereich.

Offenbar fanden sie dort nichts Wertvolles. Deshalb hebelten die Täter gewaltsam die Tür zum Lagerraum auf. Auch vor dem dort befindlichen Tresor machten sie nicht halt: Diesen flexten die Einbrecher auf. Darin lagerten Briefmarken in unterer fünfstelliger Anzahl. Mit wie viel Bargeld die Diebe geflüchtet sind, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley