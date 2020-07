Mellendorf

War der gestohlene Zigarettenautomat den Dieben zu schwer? Oder haben Sie ihn in einem Maisfeld zurückgelassen, weil er sich nicht öffnen ließ? Fest steht: Unbekannte hatten den Automaten zuvor aus einer Discothek in Mellendorf entwendet.

Die Täter gelangten am Donnerstag zwischen 14.30 und 19.20 Uhr in die verschlossenen Räume Am Freizeitpark. Dafür öffneten die Einbrecher eine Flügeltür gewaltsam. Anschließend flüchteten sie mit einem CD-Player und dem Automaten für Zigaretten aus der Disco. Ein Zeuge meldete der Polizei den Automaten in einem Maisfeld an dem Verbindungsweg zwischen den Straßen Am Freizeitpark und Nachtigallenweg in Wennebostel. Dort entdeckten die Beamten gegen 21 Uhr das Diebesgut. Zudem fanden sie in unmittelbarer Nähe eine blaue Herrenjacke, einen Einkaufswagen eines Supermarkts nördlich der Wedemarkstraße in Mellendorf sowie zwei Flaschen Wein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach Menschen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, verlief jedoch erfolglos. Ein Zeuge hatte zuvor zu Protokoll gegeben, dass mehrere Personen an dem Zigarettenautomaten hantiert hatten.

Die Polizei fragt jetzt, wer zur angegebenen Zeit am Donnerstag im Bereich Am Freizeitpark und Nachtigallenweg Menschen gesehen hat, die mit einem Einkaufswagen unterwegs waren oder sich im Bereich des Maisfeldes aufhielten. Die Ermittler vermuten, dass die Verdächtigen im Bereich der Jugendhalle beziehungsweise des Eisstadions Passanten mit dem Wagen aufgefallen sein könnten.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley