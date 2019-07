Brelingen

Vogelscheuchen haben in der modernen Welt ein Problem: Immer mehr Vögel gewöhnen sich daran, dass immer gleiche Vogelscheuchen am immer gleichen Ort stehen. Das simple Holzkreuz mit luftigem Outfit ist vom Aussterben bedroht. Gegenmaßnahmen? Die klassische Vogelscheuche muss regelmäßig den Standort wechseln – oder ihr Besitzer muss sie gegen ein außergewöhnlicheres Modell tauschen.

Wie an der Kreisstraße 104 kurz vor Brelingen gut zu erkennen ist, hat sich ein örtlicher Vogelscheuchenfanatiker eindeutig für letztere Möglichkeit entschieden. Wer aus Bennemühlen kommend in die letzte Kurve vor dem Ortseingang biegt, erkennt sofort – nichts Böses ahnend – eine gigantische Vogelscheuche. Völlig unbeeindruckt von den zurzeit hohen Temperaturen, von schnell vorbei rauschenden Lkw und den zahlreichen zirpenden Grillen in Getreide und Gras richtet das hölzerne Ungetüm seinen Körper geradezu stur in Richtung Ortschaft – mit Hut und Schleife auf dem Kopf und einem zepterähnlichen Stab in der Hand.

Wer aus Bennemühlen kommend in die letzte Kurve vor dem Ortseingang biegt, erkennt schnell eine riesige Vogelscheuche – hier im rechten Bildrand zu sehen. Quelle: Konstantin Klenke

Vogelscheuche bei Brelingen ist auch auf Satellitenbildern zu sehen

Hier dürften selbst die Vogelscheuchenkenner in der Federvieh-Welt ihre Zweifel haben: Ist dieser Gestrüppriese nur ein hölzerner Spaßvogel – und will er wirklich keiner Fliege etwas zuleide tun? Für Zugvögel, die vor Reiseantritt ihre Route digital planen, gibt sich die Vogelscheuche sogar gut auf den Satellitenbildern gängiger Online-Kartendienste zu erkennen.

Fazit? Wenn eine Vogelscheuche in der modernen Welt noch souverän ihren Dienst verrichtet, steht sie an der Kreisstraße 104 kurz vor Brelingen.

Von Konstantin Klenke