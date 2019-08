Mellendorf

Er steht jetzt in einer Reihe mit Musiker Heinz Rudolf Kunze, dem aktuellen und Ministerpräsidenten Stephan Weil, dessen Vorgänger David McAllister und Altbundespräsident Christian Wulff: Klaus Meine, Sänger der Rockband Scorpions, hat sich am Donnerstagabend in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Als Nummer 17. Beim alljährlichen Sommerfest auf dem Campus W in Mellendorf durfte der Ehrengast seine Unterschrift in das Buch setzen – 30 Jahre nachdem er den Welthit „Wind of Change“ komponiert hat. Und das an einem Keyboard in der Wedemark. Denn Meine lebt seit 1982 in der Gemeinde.

Ein besonderer Abend für die Wedemark: Scorpions -Sänger Klaus Meine trägt sich in das goldene Buch der Gemeinde ein. Hier seid ihr live dabei: Gepostet von HAZ Wedemark am Donnerstag, 22. August 2019

„Ich habe damit die Nachbarn ziemlich genervt“, erzählt Meine rückblickend. Er meint das legendäre Pfeifen in dem Lied. Doch seine Nachbarn hätten diverse Proben wohlwollend verfolgt, berichtet der Sänger. Es habe keine Beschwerden gegeben.

Zur Galerie Die Gemeinde Wedemark feiert auf dem Campus W. Der Höhepunkt: Klaus Meine trägt sich ins Goldene Buch ein.

Meine schwärmt für die Wedemark

Der 71-Jährige betont an diesem Abend mehrfach, wie gerne er in der Wedemark lebt. Er habe sich „immer wohlgefühlt hier“, berichtet Meine im Gespräch mit Bürgermeister Helge Zychlinski auf der Bühne. Und der Scorpions-Sänger kommt aus dem Schwärmen nicht heraus: Die Wedemark sei für ihn „ein Rückzugsort“, an dem er die Batterien aufladen könne. „Ich lebe in Hotels und in Flugzeugen, und den Rest lebe ich in der Wedemark“, sagt Meine auf Nachfrage. Die Leute seien alle unaufgeregt, berichtet der Frontmann der Rockband über die Begegnungen in der Region. Zudem habe die Gemeinde „eine wunderschöne Landschaft“. Es sei ein Platz an den er „immer wieder gerne zurückkommt“. Er fühle sich verwurzelt. Der Ort sei „wie eine Oase“. Meine hofft, „dass diese Oase auch erhalten wird“ und, „dass die Menschen sich auch bewusst sind, was sie Schönes in der Wedemark haben“.

Die Seite für Scorpions-Sänger Klaus Meine im Goldenen Buch der Gemeinde Wedemark. Quelle: Stephan Hartung

„Das ist längst überfällig“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski mit Blick auf das Goldene Buch. „Es ist mehr als einfach grandios, dass er den Weg zu uns gefunden hat“, sagt der Verwaltungschef vor 340 geladenen Menschen unter anderem aus Politik, Beiräten, der Feuerwehr, den Schulen und Kitas auf dem Sommerfest über den Ehrengast.

Zur Galerie Beim Sommerfest der Gemeinde Wedemark dreht sich viel um den Stargast Klaus Meine.

Sänger will Museum weiterhin unterstützen

Meine unterstützt bereits das Richard-Brandt-Heimatmuseum in Bissendorf, in dem es eine eigene Scorpions-Vitrine gibt. Der Sänger hat dem Team bereits eine Lederjacke, eine Balalaika, einen Tour-Cartoon und eine Goldene Schallplatte als eine Art Dauerleihgabe überlassen. Er will auch weiterhin mit Exponaten helfen. „Sehr gerne. Und das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig“, sagt der Musiker.

Und was verbindet Meine mit den Scorpions? „Das ist nicht mehr oder weniger als mein künstlerisches Leben“, sagt der Sänger.

„Die Sterne von Morgen“: Hortkinder präsentieren Lied zu Kinderrechten Eine musikalische Premiere auf dem Sommerfest – nicht von Scorpions-Sänger Klaus Meine, sondern von den Hort-Kindern aus Mellendorf. Sie präsentieren erstmals das Lied „Die Sterne von Morgen“. Dieses haben die zwischen sechs und zehn Jahre alten Grundschüler in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ihren Erziehern um Leiterin Claudia Matern geschrieben und geübt. Auf dem Campus W singen sie den Song, dessen Text die Einhaltung der Kinderrechte fordert, und zeigen eine einstudierte Choreographie. „Also ihr Hortis, ihr habt das sensationell gut gemacht“, lobt Klaus Meine im Anschluss. Dann machen die Kinder und Erzieher noch ein Erinnerungsfoto mit dem Scorpions-Sänger. Alle 34 Kinder hätten vor dem Auftritt richtig Lampenfieber gehabt, berichtet Matern nach der Präsentation. In dieser Woche wurde noch intensiver geprobt. „Der Song war vor der Veröffentlichung bei den Kindern schon so bekannt, dass er überall gesungen wurde“, sagt Erzieher Tore Duensing. Mit dem Lied soll das Projekt zum Thema Kinderrechte im Hort jedoch nicht enden. Die Erzieher würden es gerne weiterführen und wollen weiter an der Thematik arbeiten. Einen konkreten Plan gibt es noch nicht – allerdings die Vision, ein Musical zu schreiben. Das Lied haben die Hortkinder professionell im Tonstudio aufgenommen, berichtet Duensing. Zudem haben die Grundschüler ein Video zu dem Lied gefilmt. Das Cover hat Ria Wobst entworfen. Den Song gibt es ab sofort auf CD zu kaufen. Ein Exemplar kostet 5 Euro. Der Erlös kommt weiteren Hortprojekten zum Thema Kinderrechte zugute. Interessierte können die CD im Hort Mellendorf, Am Roye-Platz 5, montags bis freitags von 12 bis 17 Uhr kaufen.

Lesen Sie auch:

30 Jahre „Wind of Change“ der Scorpions: „Unsere Väter sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren“

Klaus Meine überlässt Museum goldene Schallplatte

Scorpions-Vitrine im Heimatmuseum lockt Besucher von fern an

Klaus Meine verschenkt Lederjacke an Museum

Scorpions-Frontmann Klaus Meine mit Leibniz-Ring geehrt

Von Julia Gödde-Polley