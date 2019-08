Wedemark - Eishockey: So sicher sind die Heimspiele der Hannover Scorpions Das Eisstadion in der Wedemark ist Heimspielstätte der Hannover Scorpions. Damit für Besucher und Mannschaft bei den Eishockeyspielen alles ruhig abläuft, ist bei jeder Partie ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Mit so vielen Wagen ist die Polizei selten am Eisstadion in Mellendorf vor Ort. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)