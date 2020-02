Mellendorf

Brennball kommt gut an: Amerikanische Football-Eier flogen dabei am Sonnabend durch die Wedemark-Sporthalle in Mellendorf. Alle elf Wedemärker Jugendfeuerwehren stellten Teams für das sportliche Winterturnier – und wie so oft: Die Negenborner siegten.

Die zehnjährige Amelie hält das Maskottchen der Jugendfeuerwehr Gailhof, Schildkröte Günda, fest im Arm. Jugendwartin Ann-Kathrin Scheu muss schon auf die Uhr schauen für das nächste Spiel. Quelle: Ursula Kallenbach

134 Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren tummelten sich unten auf zwei Feldern, während oben auf der Tribüne Eltern, Geschwister, Fans und Betreuer mitfieberten. Auch die großen und kleinen Maskottchen mussten auf den Rängen wie unten am Spielfeldrand ohne Pause mit durchhalten, fest umarmt, gedrückt oder hochgeworfen. „Beim Brennball können Jugendliche aller Altersgruppen zusammen antreten“, erläuterte Steffen Meyer. Der Fachbereichsleiter Wettbewerbe der Gemeindejugendfeuerwehr Wedemark findet es gut, dass dieses Wurf-, Fang- und Laufspiel nun schon zum zweiten Mal beim Winterturnier die bisherige Aufteilung in Völkerball für die Jüngeren und Basketball für die Älteren abgelöst hat.

Turnier ist eine Spaßaktion

Erstmals wurden dazu die Softbälle durch die amerikanischen „Eier“ ersetzt. „Jede Jugendfeuerwehr hat einen Football vom Förderverein Jugendfeuerwehren der Gemeinde Wedemark bekommen“, berichtete Meyer. Eine Spaßaktion sei dieses Turnier, damit auch im Winter eine attraktive Veranstaltung alle zusammenbringe. Gezielt trainiert hätten die Jugendgruppen wohl nicht, aber die meisten Jugendfeuerwehren seien ohnehin über den Winter oft in den örtlichen Sporthallen zu finden.

Nicht nur die neuen Bälle kamen vom Förderverein. In der Cafeteria der Halle hielt die Jugendfeuerwehr Negenborn für die hungrigen Spieler kostenfrei belegte Brötchen und Getränke bereit, und zur Mittagspause wurde warmes Essen angeliefert – alles aus der Kasse der Förderer.

Die Negenborner sind jetzt die erfolgreichsten Brennballspieler unter den elf Jugendfeuerwehren in der Wedemark. Quelle: Feuerwehr

Den zweiten Platz hinter Negenborn belegte die Jugendfeuerwehr Bissendorf, den dritten Abbensen/Gailhof. Dass aber alle Teilnehmer wichtig genommen wurden, zeigte ihnen die Siegerehrung mit Gemeindebrandmeister Maik Plischke, der stellvertretenden Bürgermeisterin Daniela Mühleis und Thomas Hellwig, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Gemeindejugendfeuerwehr.

Von Ursula Kallenbach