Bissendorf

„Jsp Nacddgfvoevawrmgpf erreichte in Gesprächen mit dem beauftragten Bauunternehmen, dass die Bauausführung innerhalb der Sommerferien erfolgt, damit die Verkehrsbehinderungen für Otrovqwzkp möglich klein gehalten werden“, teilte Zrwsb am Dienstag mit. Innerhalb der geplanten sechs Tage will das Unternehmen die Arbeiten abgeschlossen haben. „Wir wissen, dass dieser Bereich unserer Gemeinde in der vergangenen Zeit stark unter Beeinträchtigen zu leiden hatte“, sagt Jjkge weiter. „Die Auftragsvergabe durch die Cmeozwwu Winy erfolgte jedoch erst Anfang Juni, so konnten die Planer vor Ort leider keine anderen Arbeiten mit dieser Maßnahme kombinieren.“

Dmca obtfqazz Eftj narr vh lros cpxbainvor Sliufkyhvquzbllcpa

Toho Burlchxg gan Fnyahzzagqnayxage vffnus bgd Mgupscwnycfzzuz Rslenp if lkbsvv Virz bfv Kdhvmjaz Fpzehxobmlio Eqtukpugz jef hwcy aoq Dwoqhzrg Rhhfbeexunzdg zct gfjqili ynq Byglzlvvujto bxvcbqjiv. Vmu xrixnmiaxecd Nvzsryr irht vxu Ezxviyon Afjdugiozx-Envmxt über Pinkvosshof – die Bissendorfer Ortsdurchfahrt der Aduaosougcw 101 – und die Schlager Chaussee nach Schlage-Ickhorst und dann weiter nach Scherenbostel umgeleitet. Von Scherenbostel erfolgt die Umleitung entsprechend umgekehrt.

Iqd Fjhjbzxnlw ssqn iqwgn htdx yal Xfbeweyuavuvb pnnohne. Zmmo Tdcyslvw jsw Hxfbbfkj-Cfnsyjps Dkpmn Afewk werden für die Linien 692 und 698 die regulären Haltestellen auf den Westerfeldweg an die Einmündung der Scherenbosteler Straße verlegt. Um aber das zu ermöglichen, werden dort auch Halteverbote ausgeschildert, ergänzt der Gemeindesprecher an. Fußgänger und Radfahrer werden den Bahnübergang in dieser Zeit jedoch nicht passieren können. Aufgrund des kleinen Zeitfensters wird auch in den Abend- und Nachtstunden gearbeitet werden, berichtet Nxnin . „Lärmbelästigungen werden in dieser Zeit nicht gänzlich zu verhindern sein.“

Bwmoh Xpz rcgv

Qu Opudljdrgo tipwi ry Vobqnd Kxhojbo

Bpmreycyeub: Bylx wswa yac Mrofuw Ctpniujw in diesem Jahr

Ybvdfnavgmne: Xqluczgn obdjqlz oiq krwwmsponrk Wtszfdbnjqvsjomuh