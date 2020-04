Elze

Nach drei Wochen war es wieder so weit: In Elze gab es am Montag eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Wie gewohnt im Gemeindehaus, aber nicht unter Federführung der Langenhagener Tafel. Diese hat seit dem 23. März und noch bis mindestens Ostern ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie gestoppt – auch in der Wedemark, wo es Ausgabestellen gibt. Die Mehrzahl der ehrenamtlichen Helfer gehört zur Risikogruppe.

Deshalb springt die Kirchengemeinde in Elze in die Bresche und organisiert die Aktion zusammen mit der Freiwilligenagentur Wedemark. Auch die Kirchengemeinde in Bissendorf stellt eine Lebensmittelausgabe auf die Beine – erstmals am Donnerstag, 9. April.

Die Freiwilligenagentur übernahm die Vorarbeit, koordinierte alle logistischen Aufgaben zusammen mit der Langenhagener Tafel und den Supermärkten. Die Kirchengemeinde Elze sorgte mit ihren Helfern am Montagmorgen für das Abholen der Lebensmittel aus den lokalen Supermärkten und die Ausgabe an die Bedürftigen am Eingang des Gemeindehauses.

Dierk Rischbieter (von links), Yvonne Kunow und Dirk Müschen packen in Elze mit an. Quelle: Stephan Hartung

Hilfsbereitschaft beeindruckt den Pastor

Pastor Maik Schwarz zeigte sich von der Resonanz auf den Aufruf „Nachbarn helfen“ beeindruckt. „Innerhalb kurzer Zeit hatten wir 17 Helfer – eine Zahl, die wir benötigten. Wir mussten sogar noch Leuten absagen“, sagt Schwarz und berichtet von einer gemeindeinternen Whatsappgruppe, „in der sehr viel los war. Ich bin stolz auf die vorgelebte Solidarität in unserer Kirchengemeinde.“

Alle Helfer waren der aktuellen Situation entsprechend ausgerüstet: mit Atemmaske und Handschuhen, außerdem standen Desinfektionsmittel bereit. Die Vorbereitungen begannen am frühen Morgen – schließlich galt es, die auszugebenden Taschen genau zu portionieren und mit Inhalt zu füllen. „Da versuchen unsere Leute natürlich, allen gerecht zu werden“, sagt Schwarz und denkt dabei an die diversen Größen: für bis zu drei Menschen, ab vier Personen sowie für Empfänger, die kein Schweinefleisch essen.

74 gepackte Taschen standen bereit

Für zwei Stunden öffnete die Ausgabe. Auf Schildern waren die Hinweise auf Einhaltung der nötigen Abstände zu lesen. Bereits zu Beginn kamen zahlreiche Menschen vorbei und legten ihren Ausweis vor, um zu belegen, dass sie Bedürftige sind. Berechtigt sind insgesamt 74 Familien, daher standen 74 Taschen im Gemeindehaus bereit. Die Empfänger kommen nicht nur aus Elze, sondern auch aus Berkhof, Hellendorf oder Oegenbostel.

30 Berechtigte kamen nicht

Aber: Es blieben rund 30 Taschen unangetastet. „Das ist natürlich schade. Aber vielleicht muss erst wieder bekannt werden, dass es dieses Hilfsangebot gibt und nun von uns in Elze zusammen mit der Freiwilligenagentur auf die Beine gestellt wird“, sagt Schwarz.

Die Menschen anzurufen, sei jedoch nicht möglich gewesen, weil der Kirchengemeinde kein Daten seitens der Tafel vorliegen, berichtet der Pastor. Man habe jedoch dafür sorgen können, dass die Lebensmittel nicht im Müll landen. So nahmen die Helfer das eine oder andere Teil mit nach Hause. „Und Milch haben wir gekühlt. Die ist noch bis zur nächsten Woche haltbar.“

Zwei weitere Ausgaben in Elze geplant

Das nächste Mal sind die Helfer am Dienstag, 14. April, im Einsatz. Von 12 bis 14 Uhr öffnet die Lebensmittelausgabe erneut im Gemeindehaus. Auch am Montag, 20. April, sind Bedürftige wieder willkommen.

Drei Termine in Bissendorf

Die Bissendorfer Kirchengemeinde hat in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur ebenfalls eine Ausgabe von Lebensmitteln auf die Beine gestellt. Erstmals bekommen Wedemärker mit Berechtigungsschein der Tafel am Donnerstag, 9. April, von 12 bis 14 Uhr fertig gepackte Tüten mit Waren. Weitere Ausgaben im Gemeindehaus sind an den Freitagen, 17. und 24. April. „Wer also einen Berechtigungsschein für Elze hat, geht bitte wie gewohnt nach Elze, wer einen Schein für Bissendorf hat, nach Bissendorf“, sagt Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur.

Von Stephan Hartung