Resse/Brelingen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Unbekannte am Köhlerweg in Resse randaliert. Nun sucht die Polizei Wedemark nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Wie eine Sprecherin des Kommissariats am Sonntag berichtete, hatten die Unbekannten mit roter Lackfarbe eine Straßenlaterne sowie zwei Telefonschaltkästen besprüht. Unter anderem sei die Zahl „30900“ – die Postleitzahl der Gemeinde – sowie ein geschwungener Pfeil zu erkennen gewesen, heißt es von den Ermittlern weiter. Den Schaden beziffert die Polizistin auf etwa 1000 Euro.

Holzzaun wird umgeworfen

In der gleichen Nacht haben Unbekannte zwischen 22.30 Uhr und Sonnabend etwa 7.30 Uhr an der Hauptstraße in Brelingen einen Holzzaun demoliert. Die Täter warfen ein etwa drei Meter langes Element um, das Holz zersplitterte dabei teilweise, heißt es von der Polizeisprecherin weiter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke