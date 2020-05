Resse

Den Anfang macht die Dattel – in Wasser eingeweicht ist sie die erste Nahrung, die Faqir Mohammad Rafie beim Fastenbrechen am Abend zu sich nimmt, so, wie es der Prophet Mohammed den Gläubigen einst vorgelebt hat. Ehrfürchtig führt der 77-jährige Afghane die Speise an seinen Mund und zerkaut sie langsam. Bedächtig trinkt er etwas Wasser dazu. Nach rund 18 Stunden ohne Essen und Trinken lässt er sich Zeit mit der Nahrungsaufnahme.

Im Hintergrund läuft der Fernseher. Gesundheitsminister Jens Spahn nimmt Stellung zu den neuesten Corona-Lockerungen, während Ehefrau Nasima Rafie das Dessert bereitstellt. Seit 16.30 Uhr haben die Frauen der Familie das Essen für die Nacht vorbereitet: Als Vorspeise gibt es traditionell Fladenbrot und Honigmelone, dazu Sambusa, mit Hackfleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen, und Jelabi, in Zuckersirup getränkte Weizenmehlkringel. Das Hauptgericht besteht aus Reis mit Linsen. Um 3 Uhr nachts nehmen die Mitglieder der Familie Rafie das letzte Essen und Trinken zu sich.

Anzeige

Datteln (oben links), die spiralförmigen Jelabi und Sambusa (rechts), Teigtaschen mit Hackfleisch oder Gemüse gefüllt, sind traditionelle Ramadan-Gerichte. Quelle: Gabriele Gerner

Weitere HAZ+ Artikel

„Das Fasten ist aber nur eine Komponente des Ramadan“, sagt seine Tochter Negin, die mit der Familie rund 15 Jahre lang im Iran gelebt hat, bevor sie nach Deutschland kam. „Wichtig an diesem Monat ist es, nahe bei Gott zu sein.“ Im Fastenmonat Ramadan, so erklärt die 19-Jährige, verhalte man sich noch gottesfürchtiger als sonst und lese intensiv den Koran, das Heilige Buch der Muslime. „Wir tanzen nicht und hören möglichst keine Musik in dieser Zeit“, sagt sie. Stattdessen betet die gläubige Muslima fünfmal täglich zu vorgegebenen Zeiten.

Der 77-jährige Faqir Mohammad Rafie beim Abendgebet. Quelle: Gabriele Gerner

Whatsapp-Gruppe verbindet

„Früher haben wir uns im Ramadan täglich mit anderen Frauen getroffen, um gemeinsam den Koran zu lesen“, ergänzt ihre Freundin, die zu Besuch gekommen ist. Ramadan sei ja ein Monat, in dem stark die Gemeinschaft gepflegt werde. Das ginge nun in Zeiten von Corona leider nicht. „Aber wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in der wir uns aus dem Koran vorlesen“, sagt die Langenhagenerin.

Sie selbst sei Schiitin, erklärt die junge Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dass Familie Rafie Sunniten sind, stehe einer Freundschaft nicht im Wege. „Ich starte mit dem Fastenbrechen nur eine Viertelstunde später“, sagt die Besucherin. „Aber der Respekt gebietet es, dass das jeder handhaben kann, wie er will.“

Geduldig und höflich trotz Hunger und Durst

Respekt, Demut, Mitgefühl – diese Tugenden seien im Ramadan besonders wichtig, bekräftigen alle Anwesenden. „Wir fasten, um Mitgefühl für hungernde Menschen zu bekommen“, sagt Negin Rafie. „Und wir üben uns darin, auch bei Hunger und Durst geduldig und höflich mit unserem Mitmenschen umzugehen“, ergänzt sie. Zu fasten sei „Übungssache“, meint auch ihre Freundin. „Ich habe höchstens Kopfschmerzen am Ende des Tages“, gesteht sie. Der Magen hingegen hätte keine Probleme.

Schwangere und Kranke müssen nicht fasten

Schwangere und kranke Menschen seien vom Fasten befreit, erklärt die Besucherin aus Langenhagen. Wer auf einer Reise in einem Land sei, die weniger als zehn Tage dauere, brauche ebenso nicht zu fasten. Ansonsten gilt: Für jeden Tag ohne Fasten müsse ein gläubiger Moslem später entweder 60 Tage zusätzlich fasten oder 60 arme Menschen mit Essen versorgen, schildert sie.

Die genauen Zeiten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang erfahren die Muslime auf Handzetteln, die in Supermärkten zu haben sind. Apps auf dem Handy erinnern mit dem Adhan, dem islamischen Gebetsruf, an die Gebetszeiten. Die islamischen Traditionen mit den Anforderungen der westlichen Gesellschaft zu verbinden, sei reine Gewöhnung, sagen die Afghanen. Ob am nächsten Tag Berufsschul- oder Fahrschul-Unterricht anstehe, Arbeit oder Sprachkurs – die Pflichten werden eingehalten. Dank der Corona-Einschränkungen, das geben die Anwesenden zu, seien diese im Moment etwas weniger geworden.

Fastenbrechen beginnt am Sonntag Der Ramadan-Monat endet in diesem Jahr am Sonnabend, 23. Mai. Im Anschluss daran beginnt am Sonntag, 24. Mai, das dreitägige Fest des Fastenbrechens, genannt Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı (Zuckerfest) oder Id al-Fitr. Es ist neben dem Opferfest eine der bedeutendsten Festlichkeiten im Islam. Dabei treffen sich traditionell Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn zum gemeinsamen Essen, um das Ende der Fastenzeit zu feiern. Da Kinder in diesen Tagen mit Süßigkeiten beschenkt werden, hat sich der Begriff Zuckerfest verbreitet. In diesem Jahr werden wegen der Corona-Auflagen Muslime das Fest nur in kleinem Kreis feiern.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner