Festnahme: Einbrecher reisen extra aus Bremen in die Wedemark an

Hellendorf

Die Polizei Wedemark hat mit Hilfe von Kollegen aus den umliegenden Kommissariaten fünf junge Männer nach einem Einbruch bei einem Gebrauchtwagenhändler in Hellendorf noch im Ort vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die 16 bis 22 Jahre alten jungen Männer aus Bremen – alle verweigerten die Aussage – nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen, beziehungsweise die Minderjährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, hatten Zeugen am Sonnabend gegen 4.30 Uhr ein lautes Klirren von Glas im Bereich der Schwarmstedter Straße in Höhe des Autohauses gehört. Sie alarmierten die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte auf der Landesstraße 190 am Ortsausgang Hellendorf in Richtung Mellendorf einen Opel Vectra stoppen. Die fünf verdächtigen Insassen wurden zunächst festgenommen.

Einbruch hat nichts mit Raub beim SC Wedemark zu tun

Die am Autohaus sichergestellten Spuren deuten relativ zweifelsfrei auf die jungen Männer als Täter hin, berichtet Bebensee. Bei der Überprüfung stellte die Polizei zudem fest, dass das Fluchtauto nicht zugelassen war. Die montierten Kennzeichen wurden einen Abend vorher in Bremen als gestohlen gemeldet worden. Darüber hinaus sei der 22 Jahre alte Fahrer des Opels nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln, heißt es von dem Polizisten weiter.

Einen Zusammenhang zu dem am Freitagabend in Bissendorf beraubten Wirt einer Vereinsgaststätte des SC Wedemark gibt es Bebensees Angaben zufolge nicht.

Die Festgenommenen waren erst nach dem Raub in Bremen aufgebrochen, um in die Wedemark zu gelangen, berichtet der Ermittlungschef. Doch auch diese Tatsache gibt der Polizei Rätsel auf. Es bleibt die Frage, warum fünf junge Männer aus Bremen in die Wedemark fahren, um einen Einbruch zu verüben.

Von Sven Warnecke