Bissendorf

Mehrere junge Leute haben in der Nacht zu Mittwoch offenbar am Sportplatz in Bissendorf ein Lagerfeuer entzündet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei bemerkte Rauch und beendete das Treffen. Den Beschuldigten gelang die Flucht.

Die Beamten waren um 3.53 Uhr in der Straße Am Mühlenberg unterwegs, als sie den Qualm entdeckten. Die Ermittler überprüften den Ort und sahen mehrere junge Menschen. Diese flohen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in verschiedene Richtungen, als sie die Polizisten bemerkten. Die Beamten konnten keinen der Gruppe fassen.

Anzeige

Die Ermittler entdeckten auf dem Sportplatz ein Feuer. Dieses hatten die Unbekannten aus Büschen, die sie zuvor offensichtlich aus einem nahe gelegenen Beet entrissen hatten, errichtet. Zudem brannte eine Holzplatte. Der alarmierten Feuerwehr gelang es nach Angaben einer Polizeisprecherin, ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auf einer Tischgruppe fanden die Polizisten zudem diverse Dosen Bier, eine Flasche Alkohol sowie Tabak.

Die Polizei bittet Zeugen, um Unterstützung. Wer etwas Verdächtiges in der Nacht rund um den Sportplatz beobachtet oder die Flüchtigen gesehen hat, soll sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 melden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley