Mehrere Feuer haben in den vergangenen Monaten im Bissendorfer Gewerbegebiet für Aufruhr gesorgt. Bei fast allen der derzeit sechs Bränden geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Offenbar treibt ein Feuerteufel sein Unwesen in dem Gebiet in der Wedemark. Ansässige Unternehmer machen sich Sorgen.