Die Aktiven der Feuerwehr Wedemark bekommen neue Helme – und zwar insgesamt 525 Stück. Das hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde beschlossen. Eine Firma aus Niedersachsen hat den Auftrag für den Kopfschutz erhalten, berichtet Bürgermeister Helge Zychlinski aus der Sitzung. Zuvor habe es ein Ausschreibungsverfahren gegeben. Zudem wurden Helme verschiedener Hersteller begutachtet. Insgesamt investiert die Wedemärker Verwaltung 161.000 Euro in die neuen Helme.

Und die Gemeinde gibt noch mehr Geld für die Feuerwehr aus: Eine neue Drehleiter steht bald bei der Ortsfeuerwehr in Mellendorf. Der Verwaltungsausschuss hat den Auftrag für das Fahrzeug erteilt. Es habe eine mehrteilige Ausschreibung gegeben, weil die Einzelteile von verschiedenen Herstellern kommen. Gesamtkosten: 698.000 Euro. Die Summe liege circa 100.000 Euro unter der Kostenschätzung, welche die Verwaltung zunächst erstellt hatte, sagt Zychlinski.

Die bisherige Drehleiter, die ebenfalls in Mellendorf stationiert ist, war bereits gebraucht in die Wedemark gekommen und hätte nach 30 Jahren eine große Inspektion für circa 70.000 Euro benötigt, heißt es aus dem Rathaus. Man habe sich deshalb für eine Neuanschaffung entschieden. Das alte Fahrzeug bleibt nicht in der Gemeinde, sondern soll über eine Zollauktion verkauft werden.

