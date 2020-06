Brelingen

Die Feuerwehr Wedemark ist am Dienstag zu einem brennenden Radlader an den Oegenbosteler Weg in Höhe des ehemaligen Kieswerks gerufen worden. Der Alarm ging nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Jens Kahlmeyer um 7.37 Uhr ein. Die Ortsfeuerwehren aus Brelingen und Mellendorf rückten unter Leitung von Ortsbrandmeister Cord Hanebuth mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften aus. Doch trotz raschen Eingreifens konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Heike de Boer soll es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Das hatten am Vormittag die Untersuchungen der Brandexperten der Kriminalpolizei ergeben, sagte sie. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Radladers einer Burgdorfer Straßenbaufirma konnte sich noch in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen. Die Polizistin beziffert den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Von Sven Warnecke