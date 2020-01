Wedemark

Schlechtes Gewissen nach der fettigen Gans an den Weihnachtsfeiertagen? Gute Vorsätze fürs neue Jahr? Es gibt viele Gründe, warum die Fitnessstudios Ende Dezember und Anfang Januar gut gefüllt sind. Das ist auch ein Thema in der Wedemark. „Grundsätzlich ist es so: Die Leute, die trainieren wollen, kommen auch“, sagt Tobias Guntermann, Clubmanager von Easyfitness an der Wedemarkstraße in Mellendorf. „Manche legen noch im Dezember, manche im Januar los.“

Einige Menschen bekämen eben den Allerwertesten erst später hoch, berichtet Guntermann über mögliche Gründe. „Andere Leute wiederum schaffen es einfach zeitlich nicht, weil die Vorweihnachtszeit viel Stress mit sich bringt.“ Ausreden gibt es aber nicht: Easyfitness hat 365 Tage im Jahr geöffnet.

Clubmanager Tobias Guntermann zeigt, wie sich das Knie stabilisieren lässt. Quelle: Stephan Hartung

Anreize schaffen statt Karteileichen aussortieren

Seit rund fünf Jahren gibt es das Studio in Mellendorf, das nicht nur einen Gerätepark und Freihantelbereich sowie Solarium und Wassermassageliegen beherbergt, sondern auch ein Angebot mit 23 Kursen pro Woche hat.

Fast 2000 Mitglieder sind bei Easyfitness in Mellendorf gelistet – auch wenn vermutlich nicht alle durchgehend aktiv sind. Besteht jetzt Anfang Januar auch mal die Gelegenheit, nach dem Inventur-Prinzip aufzuräumen und die Karteileichen auszusortieren? Guntermann lacht und sagt mit einem Augenzwinkern: „Natürlich sind zahlende Mitglieder immer schön.“ Der Ansatz sei aber ein anderer. „Viel lieber sind uns trainierende Mitglieder.“ Man versuche mit all jenen, die schon länger durch Abwesenheit glänzen, in Kontakt zu treten und nach individuellen Wünschen zu fragen, sagt der Clubmanager.

Im Januar aufholen aus dem alten Jahr

„Den Boom im Januar gibt es immer“, sagt Heike Mußmann. Aber die Inhaberin von Pro Feel Health Club in Mellendorf sieht über ihre 19 Betriebsjahre an diesem Standort an der Industriestraße 36 eine deutliche Tendenzwende. „Bis vor zehn Jahren gab es den extremen Unterschied zwischen dem alten und neuen Jahr, den Zulauf neuer Kunden nach der Jahreswende.“ Diese gravierende Zäsur sei entfallen; die Nachfragekurve von Fitnessanfängern verteile sich inzwischen über das ganze Jahr. Neuanmeldungen kommen Sommer wie Winter. „Jetzt ist es bei uns so, dass vor allem die ständigen Kunden, die es im November und Dezember ein bisschen haben schleifen lassen, im Januar verstärkt wiederkommen und es aufholen“, beobachtet Mußmann.

„Karteileichen“ hat das Studio nicht im Keller, also Pro-Forma-Mitglieder, die sich nicht blicken lassen. „Null“, sagt Inhaberin Heike Mußmann. Dafür sorge die Struktur der Pro-Feel-Angebote: Zehnerkarten und Mitgliedschaften von drei bis 36 Monaten. „Die Kunden suchen sich das für sie Sinnvollste aus und können es zusammenstellen, wie sie es brauchen.“

Frauen sind diszipliniert

„Hier ist es nicht groß mit Vorsätzen, fast alle sind sehr diszipliniert“, sagt Ilona Tilsner. Ihr gehört das Fitness-Studio „Fitness für Frauen 360 Grad“ im Gewerbegebiet Bissendorf, Langer Acker 15. 2020 feiert sie dort im Juni das zehnjährige Bestehen. Im Januar und Februar gebe es wohl ein paar Neulinge. „Aber wir haben Gesundheitsbewusste über das ganze Jahr. Wer was machen will, guckt nicht auf das Datum.“ Allenfalls Ende März, Anfang April gehe es vor einem bevorstehenden Urlaub noch einmal los.

Tilsner erklärt die Kontinuität mit ihrer ausschließlichen Zielgruppe Frauen jeden Alters, die „ohne Körperkult und Klamottenzwang, sehr familiär“ auf 300 Quadratmetern Studio bei der Stange bleiben. 360 Grad: Das ist die Beschreibung des Zirkeltrainings, einmal rund in diesem Gesundheitsstudio.

Tipps vom Trainer: Das sind Übungen für zu Hause Mehr Sport zu Hause? Natürlich ersetzen diese Übungen nicht den Gang ins Fitnessstudio – wer sich aber zunächst einmal ein gutes Gewissen verschaffen will, könnte diese Ratschläge von Tobias Guntermann umsetzen. Der Clubmanager gibt drei Tipps für die Anwendung daheim. Beim sogenannten Vierfüßlerstand setzt sich der Sportler auf eine Matte. Dann werden das rechte Bein nach hinten und der linke Arm nach vorn gestreckt. Es folgt anschließend eine Wiederholung mit linkem Bein und rechtem Arm. „Dabei muss die freie Hand flach auf dem Boden liegen“, sagt Guntermann zu der Übung, die gut für den Rücken ist. Wer seine Knie stabilisieren will, sollte folgende Übung in Angriff nehmen: Die Knie werden unterstützt, indem man eine Decke mehrfach faltet und sich mit einem Bein darauf stellt. Das andere Bein schwebt frei in der Luft. Diese Übung folgt dem sogenannten „Wackelbrett-Prinzip“. Und Guntermann hat noch einen dritten Tipp parat, der aus dem normalen Alltag stammt. „Der Fahrstuhl sollte tabu sein, so oft wie möglich die Treppe nutzen.“

Von Stephan Hartung und Ursula Kallenbach