Hannover/Hodenhagen

Anfang September war der ausgemusterte Bundeswehr-Airbus „Kurt Schumacher“ am Flughafen Hannover gelandet, um von dort zum Serengeti-Park in Hodenhagen transportiert zu werden. Der A310 soll zu einem Restaurant werden, seine letzte Reise tritt er voraussichtlich Ende Oktober an. Mit Blick auf den zu erwartenden Schwertransport hatte Serengeti-Park-Sprecherin Asta Knoth im September noch im Scherz gesagt: „Wir werden die ganze Wedemark umkrempeln.“ Jetzt aber befürchten die Grünen der Regionsversammlung und Anwohner tatsächlich genau das. Für den anstehenden Schwertransport könnten Hunderte Bäume entlang der Strecke gestutzt oder gar gefällt werden. Gerade in Zeiten der Klimakrise sei der Eingriff „schwerwiegend“.

Die Ankündigung, der A310 rolle über Landstraßen nach Hodenhagen, sorge laut den Grünen für „heftige Irritationen“. Selbst mit demontierten Flügeln, Fahrwerk und Leitwerk sei das Ausmaß deutlich größer als das eines gewöhnlichen Lkw. Der Airbus bringt 79 Tonnen auf die Waage, die Strecke ist etwa 50 Kilometer lang. Trotz abgeschraubter Einzelteile bleiben eine Länge von 44,66 Metern und 5,64 Meter Breite beim Rumpf, der plus Auflieger mit 7,50 Metern Höhe sogar zu groß für jede Durchfahrt unter Autobahnbrücken ist.

Transport von Langenhagen nach Hodenhagen dauert drei Nächte

Diese Verkehrsinsel mitsamt Bäumen an der Kreuzung Engelbosteler Straße/Leipziger Straße in Resse müsste nach derzeitigen Plänen für den Transport weichen. Quelle: Gabriele Gerner

Deshalb fallen die A352 und A7 als Transportweg weg. Nach HAZ-Informationen laufen die Planungen zurzeit für den Transport über die Landesstraße 380 bis Resse, dann Wiechendorf und Scherenbostel. Ab dort soll die Route über Mellendorf, Elze und die L190 bis Essel führen. Im Anschluss könnte der Tieflader nach rechts via Kreisstraße 149 im großen Bogen zum Serengeti-Park rollen. Die veranschlagte Zeit: drei Nächte bei 5 km/h.

In Hodenhagen soll der A310 bis zum Sommer 2022 zu einem Restaurant umgebaut werden. Seit 1991 war er bei der Luftwaffe im Einsatz, absolvierte zuletzt sogar noch Flüge bei der Evakuierungsmission aus Kabul Richtung Hannover und Wunstorf.

Die Transport-Zustimmung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr liegt bereits vor. Das Rückschneiden oder gar Beseitigen von Bäumen fällt aber in die Zuständigkeit der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörden. Stimmen die momentanen Planungen, müssten beispielsweise in Resse ganze Verkehrsinseln mit Bäumen darauf weichen.

Nach HAZ-Informationen soll in Scherenbostel sogar eine Fläche gerodet werden, damit der Tieflader manövrieren und wenden kann. In den Kommunen regt sich deshalb bereits Widerstand der Bürger gegen den gesamten Schwertransport.

Kritik: Bäume werden ohne Not verstümmelt oder abgesägt

An der Kreuzung Resser Straße/Langenhagener Straße am Höpershof in Scherenbostel soll Platz geschaffen werden fürs Rangieren des Schwerlasttransports. Quelle: Gabriele Gerner

Ulrich Schmersow, Fraktionsvize der Grünen in der Regionsversammlung, sieht es genauso: „Es kann doch nicht sein, dass in Zeiten der Klimakrise ohne Not wichtige CO2-Speicher zu verstümmelten und abgesägten Bäumen werden.“ Er will deshalb von der Region wissen, was für die Schadensminimierung getan wird.

„Wir haben ja schon im Emsland gesehen, was Schwertransporte mit der Landschaft machen“, sagt Schmersow, „einseitig entastete oder gar ganz gefällte Bäume, nur um so einen Transport durchführen zu können.“ Der Regionspolitiker spielt damit auf das unsachgemäß geschnittene Grün im Mai 2019 entlang der Strecke an, auf der dann ein 430-Tonnen-Transport entlangrollte – und dann sogar verunglückte.

Von Peer Hellerling und Gabriele Gerner