Mellendorf

Auch 2019 bieten die Gemeindejugendpflege und die Ganztagsschule wieder die Ausbildung zum Jugendleiter und dem Erhalt der Juleica an. Da es noch freie Plätze gibt, können sich Jugendliche bis 16 Jahren noch für den Kurs anmelden.

Die Jugendleitercard ist ein bundeseinheitlicher Ausweis, der durch mehrere Schulungen erlangt werden kann. Der zeitliche Umfang der Ausbildung umfasst insgesamt 50 Zeitstunden, aufgeteilt in verschiedene Kurse und ein Wochenende sowie einen Erste-Hilfe-Kurs über zwölf Zeitstunden.

Die Kurstermine sind am Sonnabend, 14. September, und Sonntag, 15. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf. Weiter geht es am 19. September, 25. September und 1. Oktober jeweils von 18 bis 21 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf sowie vom 18. bis 20. Oktober mit Übernachtung auf dem Jugendhof Vechta. Am 13. November findet ein verpflichtendes Nachtreffen in der Jugendhalle statt.

Die Teilnahme an dem Kurs kostet 45 Euro. Weitere Informationen und der Bogen für die Anmeldung finden Interessierte online auf www.wedemark.de/juleica . Fragen beantworten die Verantwortlichen unter der Telefonnummer (05130) 581482.

Von Stephan Hartung und Julia Gödde-Polley