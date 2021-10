Wedemark

Die Alltagslotsen der Freiwilligenagentur Wedemark unterstützen Bürgerinnen und Bürger bei täglichen Herausforderungen. Was tun, wenn etwa der Strom abgestellt wird, der Wohnungsschlüssel abbricht oder der Kühlschrank ausfällt? Bei diesen und allen weiteren kleinen oder größeren Problemen gibt es laut der Gemeinde nun schnelle Hilfe.

„Wir unterstützen die Menschen in der Wedemark bei der Bewältigung ihrer Alltagssorgen“, beschreibt Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur, den Auftrag der Alltagslotsinnen und Alltagslotsen. Seit September sind dafür sechs Ehrenamtliche im Einsatz. Sie kommen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen: Einzelhandelskaufleute, Lohnbuchhalter, Verkäufer, erfahrene Eltern oder Menschen aus sozialen Berufen, listet Diedrich auf. So wird das ganze Spektrum des täglichen Lebens abgedeckt. „Wir haben damit ein gutes Hilfsnetzwerk geschaffen“, gibt er sich überzeugt.

Sprechstunden jeden ersten und dritten Freitag im Monat

Die Alltagslotsinnen können telefonisch unter (05130) 9744511 bei Nicole Wolf angefordert werden. Sie ist die Koordinatorin des Projektes. Zusätzlich bietet das Team jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 15 bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6, in Mellendorf an. „Wir haben uns bewusst für den Freitag entschieden, da meist an diesem Tag unangenehme Post kommt und man sonst keine Hilfe mehr vor dem Wochenende findet“, erläutert das Wolf.

„Wir sind den Alltagslotsinnen sehr dankbar für ihr ehrenamtliches Engagement und freuen uns, dass wir als Freiwilligenagentur dadurch ein weiteres Angebot zur Selbsthilfe schaffen konnten“, fasst Diedrich zusammen.

Von Janna Silinger