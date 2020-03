Mellendorf

Die Aktiven in den Vereinen der Freiwilligenagentur und in den Gruppen im Mehrgenerationenhaus der Gemeinde Wedemark in Mellendorf können ab sofort ihren täglichen Gute-Laune-Kick gegen Langeweile und Ängste bekommen. Per E-Mail.

Neben allen wichtigen Informationen geht zusätzlich ein MGH-Spaßpaket per E-Mail raus. Das Team verschickt „Eine Mail am Tag“ an jeden Empfänger im Verteiler, der sich dafür registrieren lässt. Umgekehrt sind die Aktiven eingeladen, selbst etwas an das MGH zu schicken, das sie gerne mit anderen teilen möchten. „Auch wenn die Sonne scheint und man wenigstens einen schönen Spaziergang im Freien unternehmen kann, sind irgendwann alle Filme, die man noch auf der Liste hatte, geschaut, alle Wanderwege abgegangen und alle Freunde angerufen“, begründet Anne-Kathrin Kracke die Idee ihres Teams. „Wir möchten dabei helfen, wenigstens eine halbe Stunde des Tages zu füllen und machen dazu ein Angebot.“

Wer einmal täglich eine E-Mail bekommen möchte, kann an freiwilligenagentur@wedemark.de schreiben und wird dann in den Verteiler aufgenommen. Alternativ können sich Interessenten unter Telefon (05130) 9744511 melden.

Von Ursula Kallenbach