Vielen Menschen ist es wichtig, das Grab geliebter Angehöriger zu pflegen. Allerdings kann die eigene Gesundheit diese Tätigkeit erschweren. Die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark hat für diesen Fall die Gruppe Vergissmeinnicht gegründet. Deren Mitglieder unterstützen Angehörige ehrenamtlich bei der Grabpflege und dem Gang zum Friedhof. Sie bepflanzen die Gräber auch nach Wunsch.

Vergissmeinnicht nehmen Angehörige mit zum Friedhof

Hinterbliebene können die Dienstleistung kostenlos in Anspruch nehmen, sie bezahlen lediglich das verwendete Material wie Pflanzen. Dazu können sie sich an die Freiwilligenagentur wenden, die dann einen Helfer vermittelt. Die Vergissmeinnicht ermöglichten den Angehörigen auch weiterhin den Friedhofsbesuch, erläutert Gemeindesprecher Magnus Wurm: So nähmen sie die Menschen mit auf den Friedhof, diese könnten die Arbeit entspannt von einer Bank aus beobachten oder sich dort mit anderen Hinterbliebenen austauschen. „Der Friedhof ist oftmals nicht nur Ort des Trauerns, sondern auch ein Ort der Begegnung“, sagt Wurm.

Grabpflege-Helfer werden als ehrenamtliche Mitarbeiter registriert

Die Freiwilligenagentur sucht nun weitere Menschen, die die Gruppe unterstützen möchten: Die Helfer erhalten ein Namensschild, die Gemeinde registriert sie zudem als ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie können auch nur auf einzelnen Friedhöfen im Gemeindegebiet helfen oder ihre Tätigkeit auf bestimmte Fähigkeiten spezialisieren, teilt Wurm mit. Die Freiwilligenagentur verleihe erforderliche Werkzeuge wie Schaufeln, Besen, Harken, Gießkannen und Rosenscheren für die einzelnen Einsätze.

Info: Wer die Gruppe Vergissmeinnicht unterstützen oder ihre Hilfe annehmen möchte, erreicht die Freiwilligenagentur unter Telefon (05130) 9744511 sowie per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de.

Von Konstantin Klenke