Der Waldfriedhof Resse ist ab sofort als neue Stätte für Urnenbestattungen in der Wedemark freigegeben. Die Gemeinde hat das 11.400 Quadratmeter große Areal direkt am Friedhof Resse an der Osterbergstraße angelegt und als neue Form für die kommunale Friedhofsbestattung offiziell eingeführt. Als Kirche hatte St. Martini Brelingen bereits 2017 mit ihrem Urnenhain vorgelegt.

Direkt am Resser Friedhof an der Osterbergstraße weisen jetzt auch zwei Holzschilder auf den Zugang zum Waldfriedhof hin. Quelle: Ewald Nagel/Gemeinde Wedemark

Zwei schlichte Holzschilder an den Eingängen weisen auf die Neuerung hin, und wer den naturbelassenen Wegen folgt, kommt zu einem baumumstandenen Andachtsplatz mit rustikalen Holzbänken. An elf Urnenpfählen in Bestattungsnischen finden je zwölf Namenstafeln Platz; derzeit hat der Waldfriedhof die Kapazität für 132 Urnengräber. Der Rat der Gemeinde Wedemark hat die erweiterte Friedhofssatzung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen: Demnach ist die Anlage für alle Bürger der Kommune vorgesehen, die eine solche Bestattung im Wald wünschen.

Anlage kostet 90.000 Euro

Genau diese Signale aus der Bevölkerung und der Politik hatten die Verwaltung vor etwa einem Jahr dazu gebracht, die erweiterte Bestattungsform zu ermöglichen und das Wäldchen am Resser Friedhof behutsam, ohne große Eingriffe dafür herzurichten. Das Gelände gehört der Kommune, nur eine kleine Fläche musste dazugekauft werden. 90.000 Euro hat die Anlage gekostet. Darin enthalten sind Vermessung, Landschaftsbau, Ausstattung und Baumpflegearbeiten. Der Ortsrat hatte dem Plan für den Ruheforst zugestimmt. Die Politiker vermerkten jedoch, dass die Toiletten dringend saniert werden müssten. Auch fehle es an Parkplätzen an der Osterbergstraße. Ebenfalls die Beschallungsanlage in der Kapelle monierten einige Politiker.

Toiletten sind saniert, Gemeinde baut keine zusätzlichen Parkplätze

Wie Rathaussprecher Ewald Nagel jetzt auf Anfrage berichtet, habe die Gemeinde die Toilettenanlage bereits grundlegend saniert. Die Anlage in der Kapelle habe ein Bestatter überprüft – und festgestellt, dass es objektiv keine Mängel gebe. Sollte es doch Probleme geben, bittet Nagel um einen Hinweis an das Team Gebäude und Flächenbewirtschaftung im Rathaus. Für die problematische Parkplatzsituation hat der Gemeindesprecher keine Lösung parat. Er könne die Friedhofsbesucher nur weiterhin bitten, den öffentlichen Verkehrsraum zu nutzen, sagt Nagel. Die Gemeinde überlege, eventuell Bereiche zusätzlich mit Schotter zu befestigen. „Aber wir werden dort keine baulichen Veränderungen vornehmen.“

15 Sitzbänke bieten Trauernden Möglichkeit zu Verweilen

Auf dem Waldfriedhof wurden ausschließlich Eichenhölzer sowie ein Findling verbaut. Besucher finden 15 Sitzbänke im Wald verteilt, um zu verweilen. Um ein hohes Holzkreuz auf dem Andachtsplatz des Waldfriedhofs können sich Menschen im Gedenken versammeln. Ein großer Granitblock dient als Urnentisch, und für die Blumenablage wurden alte Eichenbalken installiert. Mehr als die Hälfte der Eichenhölzer stammen aus einem Wald in Resse, der Rest wurde in der Region Hannover geschlagen. Auch die elf Urnenpfähle in den Bestattungsnischen sind aus Resser Eichen hergestellt.

Alicia Homann und Thomas Warneke von der Gemeinde Wedemark zeigen, wie die Gedenkschilder an den Eichen-Urnenpfosten im Waldfriedhof Resse aussehen werden. Quelle: Gemeinde Wedemark, Ewald Nagel

Hunde sind auf dem Waldfriedhof verboten

Die Anlage muss weiterhin ein Wald bleiben – diese Auflage macht die Region Hannover. Das heißt, dass sämtliche Vorschriften, die für Wälder gelten, auch hier anzuwenden sind. „Wir dürfen zum Beispiel keine Wege befestigen oder Installationen vornehmen, die dem Waldcharakter entgegenstehen, und die eingesetzten Materialien sollen nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden“, sagt der Grünplaner der Gemeinde, Thomas Warneke.

Zugleich bedeutet die Widmung als Friedhof für die bisherigen Nutzer des Waldes: Sie müssen ihre Gewohnheiten ändern. Im Waldfriedhof sind Hunde verboten, Reiten und Radfahren ist ebenfalls unzulässig. Zum Ausgleich, berichtet Rathaussprecher Ewald Nagel, hätten die Friedhofsbesucher einen echten Ruhepol für die Besinnung und die gesamte Gemeinde ein Juwel der Friedhofskultur gewonnen.

Der Friedhof liegt an der Osterbergstraße in Resse

Angehörige müssen Grabstellen nicht pflegen

Die Bestattung auf dem Waldfriedhof ist nicht ganz günstig: Für eine Urnenbestattung werden laut Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe 1200 Euro fällig. Eine Urnenbestattung am Baum kostet 2500 Euro. Eine Erdbestattung am Baum ist mit 5200 Euro am teuersten. Zum Vergleich: Für ein klassisches Erdgrab mit Sarg werden 1000 Euro fällig. Doch die Angehörigen müssen und dürfen die naturbelassenen Grabstellen auf dem Waldfriedhof nicht selbst pflegen: Für die gesamte Anlage ist die Gemeinde zuständig. Zudem dürfen Trauernde keine Blumen, Kerzen oder Grabschmuck ablegen. Die Nutzungszeit der einzelnen Gräber beträgt 25 Jahre. Erst danach können an den Stellen wieder Beerdigungen stattfinden.

Von Ursula Kallenbach und Julia Gödde-Polley