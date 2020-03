Schöne Dörfer sind auch ansehnlich: Traditionell sammeln daher im frühen Frühjahr Ortsräte, Vereine, Feuerwehren und Dorfbewohner in den Orten der Wedemark und der Feldmark Müll ein. In Hellendorf waren die Helfer bereits unterwegs, in Resse und Gailhof stehen die Aktionen noch bevor.