Brelingen

Die Grundschule Brelingen kann endlich als offene Ganztagsschule starten: Die Landesschulbehörde hat die Genehmigung für das neue Betreuungsmodell erteilt, berichtet die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann. Und Wedemarks Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier bestätigt den Eingang der Genehmigung auf Anfrage. Am Mittwoch sei diese im Rathaus eingetroffen. „Ich freue mich sehr, dass sich nun auch die Grundschule Brelingen auf den Weg zur Ganztagsschule machen kann. Hoffentlich kann die Umsetzung bald unter „normalen“ Schulbedingungen stattfinden“, sagt Westmann.

Die neuen Ganztagsschulen entscheiden Westmanns Angaben zufolge nach Absprache mit dem Schulträger, wie lange sie für die Umsetzung des Konzepts brauchen. Anschließend teilen sie mit, wann sie den Ganztagsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 aufnehmen, erklärt die Politikerin das weitere Verfahren.

Anzeige

Ganztagsbetrieb startet direkt nach den Sommerferien

Schönemeier kündigt an, dass sich auch mit der späten Genehmigung nichts an dem Plan geändert habe, den Ganztagsbetrieb in Brelingen direkt nach den Sommerferien zu starten. Die Landesschulbehörde habe ohne Änderungen grünes Licht für das Konzept gegeben, das die Schule erarbeitet hatte.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Kinder aller Jahrgänge können das Angebot der offenen Ganztagsschule an drei Tagen in der Woche von 13 bis 15.30 Uhr nutzen – dienstags, mittwochs und donnerstags. An diesen Tagen bietet die Schule kostenlose Arbeitsgemeinschaften für die Schüler an.

Von Julia Gödde-Polley