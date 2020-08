Gailhof

Holzlatten zu Kreuzen zusammengeschraubt und gelb lackiert: Wer mit dem Auto oder dem Lastwagen durch Gailhof fährt, dürfte die Kreuze in zahlreichen Vorgärten und an Zäunen entlang der Celler Straße und Zum Rundshorn Richtung Meitze bereits entdeckt haben.

Damit bringen zahlreiche Anwohner des kleinen Ortes an der Landesstraße 310 ihren Protest gegen die geplante Gewerbeansiedlung am Neuen Hessenweg zum Ausdruck, berichtet Margarethe Garland, Sprecherin der Bürgerinitiative. „Nein zur optischen Vermüllung vom Tor zur Heide!“ steht auf einem Banner an der Straße. Durch den momentan fast täglich herrschenden Baustellenstau auf der Autobahn 7 bekomme Gailhof aktuell einen Vorgeschmack auf die Verkehrssituation, wenn sich Betriebe am Ostrand des Dorfes auf der etwa 19,5 Hektar großen Fläche ansiedeln können, heißt es von Garland und Christoph Chilla vom Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BLW) in einer gemeinsamen Mitteilung.

Zahlreiche Anwohner sagen Nein zum geplanten Gewerbegebiet am Ortsrand. Quelle: Stephan Hartung

Mehr als 60 Kreuze seien bereits entstanden – und es sollen weitere Folgen. Auch in Meitze stehen nach Angaben der BI-Sprecherin an der Dorfstraße bereits einzelne gelbe Kreuze. Für den Ort – auch durch den Autobahn-Umleitungsverkehr belastet – ist eine extra Bastelaktion für die Kreuze geplant. Interessierte treffen sich dazu am Dienstag, 11. August, um 18 Uhr an der Dorfstraße 42 in Meitze. Farbe, Holz und Schrauben stellen die Organisatoren zur Verfügung. Pinsel sowie eine Maske müssen die Teilnehmer selbst mitbringen.

