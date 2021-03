Wedemark

Eine besondere Zeit liegt hinter Hinrich Gudehus. Der 20-jährige Mellendorfer hat bei der kommunalen Schulsozialarbeit der Gemeinde Wedemark nach seinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Nun sucht die Gemeinde einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

„Kontakt mit Schülern hat mich weiterentwickelt“

„Es war für mich eine gute Möglichkeit, nicht sofort von der Schule in die Universität zu wechseln, sprich vom Lernen ins Lernen, sondern für ein Jahr etwas anderes zu machen und einen Einblick ins Arbeitsleben zu bekommen – sowie sich selbst noch einmal zu orientieren“, begründet Gudehus seine Entscheidung für ein FSJ im Sport. Interessant sei besonders gewesen, dieses bei der kommunalen Schulsozialarbeit anzutreten. Das FSJ ermögliche Einblicke in die Schulsozialarbeit und die Offene-Tür-Arbeit im Rahmen von Schule mit Schülerinnen und Schülern im Alter von zehn bis 18 Jahren. Die Mitgestaltung und Betreuung in Freispielphasen sei nur ein Teil der vielseitigen Tätigkeiten.

Für Gudehus hat sich das FSJ gelohnt. „Ich habe meine Organisation im selbstständigen Arbeiten verändert. Die Arbeit und der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern hat mich in den Bereichen Empathie, Sensibilität, Kommunikation und Verständnis vorangebracht. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit den Schülerinnen und Schülern eigene kleine Projekt umzusetzen und im Gegenzug so viel positives Feedback zu bekommen“, sagt er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der junge Mann empfiehlt ein FSJ bei der Schulsozialarbeit unbedingt weiter. Er habe sich immer gut unterstützt gefühlt, zum einen durch das Team der kommunalen Schulsozialarbeit, zum anderen durch den Träger ASC Göttingen. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich würde es immer wieder tun.“ Auch die Kontakte mit den anderen FSJlern in den Seminaren seien hilfreich gewesen.

Interessenten können sich bewerben

Die Stelle des FSJlers in der kommunalen Schulsozialarbeit wird zum 1. September neu besetzt. Bewerben können sich Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren. Für weitere Informationen können sich Interessierte an die kommunale Schulsozialarbeit wenden – entweder per E-Mail an schulsozialarbeit@wedemark.de oder unter Telefon (05130) 581412.

Von Frank Walter