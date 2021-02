Mellendorf

Zehn Teilnehmer haben in der Wedemark die 50-stündige Ausbildung zum Jugendleiter absolviert – und das coronabedingt online. Das Motto lautete: „Du bist es. Du machst es!“

Seit 2013 bietet die Gemeindejugendpflege Wedemark jungen Menschen ab 16 Jahren diese Ausbildung an, an deren Ende der Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) steht. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen drohte die Ausbildung diesmal auszufallen.

Anzeige

„Wir haben das Programm aber kurzerhand digitalisiert und umgeschrieben“, berichtet Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns. „Mithilfe des IT-Teams der Gemeindeverwaltung konnten wir eine sichere Plattform für Videokonferenzen zur Verfügung stellen.“ Die Teilnehmer seien glücklicherweise neuen Medien zugewandt und hätten sich auf die digitale Version der Schulung eingelassen, sagt Bruns. Und auch die Spontanität der Referenten habe zum Erfolg beigetragen.

Der nächste Kurs steht im Sommer an

Die Teilnehmer kamen allesamt aus der Wedemark und sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Ihre Beweggründe waren vielfältig. Jette (16), Schülerin und im Reitsport aktiv, wollte Sicherheit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen bekommen, um in Zukunft in der Ferienbetreuung mitzuarbeiten. Hinrich (20) nahm während eines Freiwilligen Sozialen Jahres an der Juleica-Ausbildung teil. Er ist in seinem Sportverein im Jugendfußball aktiv und kann die neuen Erkenntnisse dort gut nutzen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich geht es Adrian (20), der sich vorstellen kann, nach seinem Bundesfreiwilligendienst ein Studium der Sozialen Arbeit anzutreten. „Auch für mich war es spannend, das erste Mal online auszubilden und mich mit den digitalen Möglichkeiten auseinanderzusetzen“, sagt Martin Damaske von der kommunalen Schulsozialarbeit.

Nach den Sommerferien 2021 ist der nächste Kurs geplant. Informationen können Interessierte schon jetzt online unter www.wedemark.de/juleica finden.

Von Stephan Hartung