Gemeinde Wedemark erfindet Kita-Info-App für Eltern

Bissendorf

Es war ein Versprecher, und daher konnte er darüber auch herzhaft lachen. „Wir zeigen Ihnen jetzt mal die Kita-Warn-App“, sagte Helge Zychlinski und zeigte auf das auf die Leinwand projizierte Bild. Natürlich meinte Wedemarks Bürgermeister die neue Kita-Info-App – aber während einer Pandemie, in der die Corona-Warn-App in der Öffentlichkeit ein Thema ist, kann dieser kleine Fauxpas schon einmal passieren.

Im weiteren Sinne hat das neue Angebot aber mit Corona zu tun. „Denn wir haben während der Pandemie noch einen weißen Fleck entdeckt. Die direkte Kommunikation mit den Eltern der Kita-Kinder sollte verbessert werden“, berichtete Zychlinski. Dies fehlte also noch. In den vergangenen Jahren zeigte sich die Gemeinde bereits als Vorreiter in der Region Hannover und führte 2010 die zentrale Vergabe von Kita-Plätzen ein. Seit Jahren gibt es ein Onlinesystem, das automatisch die Punkte beim Auswahlverfahren berechnet. „Die neue Kita-Info-App hat sonst niemand in Niedersachsen“, sagte Esther Bänsch, Leiterin des Teams Kinderbetreuung bei der Gemeinde, die mit ihren Mitarbeitern die Anwendung seit Juli vorbereitet hat.

Nachrichten erreichen die Eltern auch am Freitagnachmittag

Die freiwillig und kostenlos nutzbare App bietet die Möglichkeit der Kommunikation in diverse Richtungen. Beispiel: Am späten Freitagnachmittag versendet das Land Niedersachsen eine neue Corona-Schutzverordnung an die Kommunen – also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kitas in der Regel nicht mehr besetzt sind. Die Gemeinde kann dann die wichtigsten Informationen in die App schreiben. Wer angemeldet ist, erhält eine Nachricht über einen Posteingang und weiß, was ab Montag Sache ist, und wird davon nicht überrascht oder zu spät informiert. „Wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, wie umständlich der Weg sein kann, bis man die Eltern erreicht, vor allem sehr zeitnah, wenn es schnell gehen muss und sich die Lage täglich ändern kann“, sagte der Bürgermeister.

Auch die Kitas selbst können mit den Eltern kommunizieren – sei es mit allgemeinen Nachrichten, Informationen zu Veranstaltungen wie einem Sommerfest oder persönlichen Einladungen zu einem Elterngespräch inklusive Terminvorschlägen. Die Eltern wiederum können sich direkt an die Kitas wenden – mit einer Bestätigung der Termine, aber auch mit ganz anderen Informationen wie der Abmeldung ihres Kindes vom Mittagessen für einen bestimmten Zeitraum.

Die App ist ein Schnäppchen

Der Datenschutz ist garantiert, das Anmeldeverfahren sicher. Es können keine fremden Personen in der App mitlesen, welche Neuigkeiten es beispielsweise in der Seepferdchen-Gruppe im Hort Bissendorf gibt. Neu aufgenommen wird man nur, nachdem es einen Abgleich in den Einrichtungen gab, dass dem sich anmeldenden Erwachsenen ein in der Kita betreutes Kind zugeordnet werden kann. Die Gemeinde muss an den Dienstleister der App rund 400 Euro monatlich zahlen, erreicht damit aber 770 Kinder in ihren acht kommunalen Einrichtungen. „Nur 400 Euro!“, betonte Zychlinski und verdeutlichte, „dass ein Krippenplatz uns im Monat 1200 Euro kostet“.

Im Praxisbetrieb läuft die App bereits seit Dezember in Mellendorf und Elze sowie in der Kitamitu und in der Kita Abbensen. Die vier weiteren Einrichtungen der Gemeinde, die Kitas Wennebostel, Elze und Henstorf sowie der Hort Bissendorf, gehen im Februar an den Start. Angewandt wird die App bereits schon bei den freien Trägern Kita Zwergenburg und bei der gemeinnützigen Gesellschaft Kinderfreunde.

Resonanz ist enorm bei den Eltern

Von den Kinderfreunden ging auch die Initiative zur App aus. „Sie haben uns darauf gebracht“, sagte Bänsch und zog bereits nach wenigen Wochen ein positives Fazit. „Die App wird super angenommen. Im Hort Mellendorf haben wir 120 Plätze. 100 Elternteile machen mit. Nach dem ersten Tag der App-Freischaltung gab es bereits 50 Anmeldungen.“ Eine solche Resonanz würde man sich auch für die Corona-Warn-App wünschen.

Von Stephan Hartung