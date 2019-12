Berkhof

Nun hat also auch der Friedhof in Berkhof eine Anlage mit Urnenstelen. „In Resse gab es damit gute Erfahrungen, die Urnen waren stark nachgefragt. Daher haben wir uns dafür entschieden, das hier auch zu machen“, sagt Max Hüsken, Leiter des Teams Gebäude- und Flächenbewirtschaftung der Gemeinde Wedemark.

Die Verwaltung nahm nun, acht Jahre nach der Premiere in Resse, die Anlage in Berkhof offiziell in Betrieb. Jede der drei Stelen weist vier Kammern auf, die Platz für zwölf Urnen bietet. Mit dem Bau weiterer Stelen wäre sie auf 18 erweiterbar. Bei der Neugestaltung wurden auf dem neuen Vorplatz auch zwei Bänke und ein Blumentisch aufgestellt. Dort kann bei Trauerfeiern beispielsweise ein Gesteck abgelegt werden. Die Gesamtkosten für die Anlagen belaufen sich auf circa 22.500 Euro.

1900 Euro für eine Kammer

Es dürften nicht die einzigen Veränderungen auf Friedhöfen in der Wedemark sein. „Wir wollen gern mehr auf den Friedhöfen machen und für die Menschen da sein“, sagt Thomas Warneke, ebenfalls vom Team Gebäude- und Flächenbewirtschaftung der Kommune. Man wolle abwarten, wie die Resonanz in Berkhof sei, habe aber auf Basis des Friedhofskonzepts schon weitere Ideen, sagt Warneke. Konkreter wollte er aber nicht werden und verwies darauf, dass es noch keinen Ratsbeschluss für das weitere Vorgehen gebe.

Nun ist aber erst einmal die Stelenanlage in Berkhof fertiggestellt. Viele Bestattungen habe man hier zwar nicht, berichtete Ortsbürgermeisterin Rosemarie Spindler bei der Vorstellung der neuen Anlage. Dabei verwies sie auf die etwa 1200 Einwohner in Berkhof, Plumhof und Sprockhof. „Aber so haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass es Alternativen zu den herkömmlichen Bestattungen gibt.“ Vor etwa sechs Jahren hatte der Ortsrat erstmalig die Idee, das Projekt aus Resse zu kopieren. Ein klassisches Wahlgrab kostet 1000 Euro, eine Urnenkammer 1900 Euro.

Der Trend geht zur Urne

Im Trend liegt Berkhof damit auf jeden Fall. „Es ist schon seit Jahren zu spüren, dass Angehörige überall verstreut leben und für die Pflege der Gräber keine Zeit mehr bleibt“, sagt Alicija Homann vom Team Gebäude- und Flächenbewirtschaftung. Das gehe sogar so weit, dass oft Flächen vor Ablauf zurückgegeben werden, ergänzte Warneke. „Wir haben immer öfter freie Rasenflächen. Daher sind die neuen Stelen wichtig, damit der Friedhof nicht sein Gesicht verliert.“

