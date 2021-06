Mellendorf

Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt in der Wedemark ist so groß, dass neues Bauland ausgewiesen wird. Eines der künftigen Baugebiete liegt mitten in Mellendorf an der Ortsriede/Schaumburger Straße. Schulzentrum, Kindergarten, Rathaus, S-Bahnhof und Einkaufsmöglichkeiten sind nah. Vor dem Bau muss die Kommune jedoch dringend das zentrale Verkehrsproblem in Mellendorf lösen: Der Knotenpunkt von Schaumburger Straße, Wedemarkstraße (L 310) und Bahnschrankenbereich muss umgestaltet werden.

Mellendorfer leiden unter Stau

Unfälle oder Bauarbeiten auf der A 7 führen bereits jetzt zu massiven Verkehrsproblemen in Mellendorf – etwa wenn die Landesstraßen L 190 und L 310 als Umleitungsstrecken überfüllt sind, was durch die chronisch langen Wartezeiten vor der gesenkten Bahnschranke noch verschärft wird. Verkehrsmengen und Staus auf der Wedemarkstraße würden absehbar noch deutlich zunehmen, müsste sich an dem Knotenpunkt zusätzlich von der Schaumburger Straße der Verkehr aus dem großen Wohngebiet Ortsriede einfädeln. Die Gemeinde sondiert jetzt bei Eigentümern, welche Flächen sie für den Umbau der Straßenführung erwerben kann.

Hinter dem Hinweisschild an der Einmündung Ortsriede/Schaumburger Straße liegt das künftige Baugebiet. Quelle: Ursula Kallenbach

Suche nach Grenzsteinen ist Detektivarbeit

„Wir haben für die Wedemarkstraße/Schaumburger Straße Vorschläge erarbeitet und sind schon mit Anliegern im Gespräch“, berichtete Susanne Bischoff in der jüngsten online abgehaltenen Sitzung des Ausschusses Planen und Bauen für diesen Fachbereich der Verwaltung. „Es wird keine einfache Aufgabe sein“, sagt sie. Die Gespräche mit Eigentümern laufen auch in Abstimmung mit dem Ortsrat Mellendorf/Gailhof. Und die ersten Schwierigkeiten werden offenbar: Es geht in dem Bereich vor den Schranken auch um Baudenkmale und um sehr alten Baumbestand. Zudem muss die Gemeinde zunächst Grenzmarkierungen von Grundstücken aus vergangenen Zeiten ausmachen. Lassen sich die Grenzpunkte nicht identifizieren, erschwert das die Planungen und Verhandlungen über den Grunderwerb.

Drei Varianten – alle brauchen Flächen

Die Vorschläge zu der Verkehrsplanung für besseren Verkehrsfluss hat der Ortsrat auf dem Tisch: Drei Alternativen zeigt der Baufachbereich den Politikern auf. Darin sollen eine Vergrößerung der Fahrbahn und Mittelinseln oder Linksabbiegestreifen Abhilfe gegen Staus westlich der Schranken schaffen. Den Bedarf an angrenzenden Privatflächen für den jeweils erforderlichen Umbau von Fahrbahnen, Einmündungen und Gehwegen geben die Fachleute mit 22, 45 oder 178 Quadratmetern an.

Ortsriede: 3,48 Hektar Nettobauland

Die rund fünf Hektar Gesamtfläche für das künftige Bauland an der Ortsriede werden bisher landwirtschaftlich bewirtschaftet. Das Gelände liegt deutlich tiefer als das Straßenniveau. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Bauausschuss hat zunächst nur die Änderung des Flächennutzungsplans Nördlich der Ortsriede beschlossen – die Prüfung der weiteren Verkehrsfragen bindet die Mehrheit der Mitglieder an den Bebauungsplan; darüber sollen die politischen Gremien im nächsten Schritt diskutieren. Lediglich die FDP wollte ohne Klarheit über den Flächenerwerb nicht zustimmen.

„Ein gutes Gebiet, um Leute anzusiedeln“

Über den B-Plan will die Gemeinde rund fünf Hektar bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche (3,48 Hektar Fläche Nettobauland) an der Ortsriede/Schaumburger Straße (Kreisstraße 111) erschließen. Dort sollen dann Mehrfamilienhäuser und eine Reihenhauszeile im östlichen Abschnitt sowie Einzel- und Doppelhäuser im westlichen Abschnitt entstehen. „Ein gutes Gebiet, um Leute anzusiedeln“, bestätigte die Bauausschussvorsitzende Susanne Brakelmann. Aber die Erschließung unter den örtlichen Gegebenheiten werde kompliziert.

Die Einmündung der Schaumburger Straße in die Wedemarkstraße bildet mit der gesamten Gemengelage an Ein- und Ausfahrten kurz vor dem Bahnübergang einen Verkehrsknoten. Nur in der Mittagsruhe am Sonntag geben die Straßen freien Einblick. Quelle: Ursula Kallenbach

Gutachten kommt zu anderer Einschätzung als Politiker

Zu dieser kritischen Einschätzung war der Bauausschuss bereits im Oktober 2019 gekommen, als er mehrheitlich den Weg frei machte für das Wohnbauland an der Ortsriede. Der Fachausschuss forderte seinerzeit weitere Verkehrsuntersuchungen und Bemühungen der Verwaltung: Das damals vorgelegte verkehrstechnische Gutachten eines Büros aus Hannover hatte die Situation vor dem Bahnübergang an der Wedemarkstraße mit mehreren Ein- und Ausfahrten und Zebrastreifen nach realistischer Einschätzung der ortskundigen Kommunalpolitiker nicht zureichend erfasst. Den Schlüssen des damaligen Gutachtens zufolge würde das Verkehrsaufkommen der geplanten Wohnbebauung Ortsriede wohl zu einer höheren Verkehrsbelastung an dem Knotenpunkt führen, „die jedoch in Relation zum vorhandenen Verkehrsaufkommen als gering einzustufen ist“.

Es bleibt nicht viel Zeit

Viel Zeit haben die politischen Gremien nun nicht, um zu prüfen. Das Land hat angekündigt, dass es die L 310 in der Ortsdurchfahrt Mellendorf erneuern will. Die Verwaltung empfiehlt daher „eine baldige Festlegung, um die nötigen Schritte rechtzeitig durchführen zu können“. Außer dem geplanten Wohngebiet Ortsriede wird das große Erweiterungsvorhaben am Famila-Markt jenseits des Bahnübergangs sich zusätzlich auf den Verkehr in Mellendorf auswirken.

Von Ursula Kallenbach