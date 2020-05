Wedemark

Unter ein Dach kommt in der Gemeinde Wedemark jetzt alles, was soziale Arbeit ist. Beides ist dazu nötig: ein Umbau in der Teamarbeit der Verwaltung und ein Umbau im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Dort soll die soziale Arbeit – bis auf die Schulsozialarbeit – komplett angesiedelt werden. Das bedeutet nicht nur kurze Wege für die Mitarbeiter, sondern auch für die Anfragenden, die Rat und Hilfe suchen. Mit solchen „grenzüberschreitenden“ Zuständigkeiten zwischen Ämtern geht die Gemeinde Wedemark vielen Nachbarkommunen aktuell voraus.

Klassenräume werden umgebaut

Noch in diesem Jahr sollen die Räume im Gebäude der auslaufenden Berthold-Otto-Schule ( BOS) am Gilborn in Mellendorf bezogen werden. Überwiegend arbeitet dort bislang das Mehrgenerationenhaus (MGH) mit der Freiwilligenagentur. Damit die Gemeindeverwaltung ehemalige Klassenräume künftig als Büro- und Beratungsräume nutzen kann, ist ein Umbau erforderlich, bestätigt Wedemarks Rathaussprecher Ewald Nagel auf Anfrage. Der Umzug aus dem Rathaus in die jetzige BOS sei besonders im Hinblick auf noch kürzere Arbeitswege und den direkten Austausch der Mitarbeiter untereinander – aber vor allem auch für die Besucher – von immensem Vorteil. Diese können unter einem Dach Unterstützungsleistungen für unterschiedliche Lebenssituationen einfacher ansteuern. Lediglich die Schulsozialarbeit bleibt räumlich weiterhin im Schulzentrum auf dem Campus W angesiedelt.

Ellen Bruns leitet Soziale Arbeit

Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns hat den neuen Bereich Service Soziale Arbeit in der Wedemark schon kommissarisch übernommen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Das neu aufgestellte Team heißt Service Soziale Arbeit und wird kommissarisch schon von Ellen Bruns geleitet. Die Gemeindejugendpflegerin bleibt in dieser Funktion, bis eine Nachfolge gefunden ist. Neben der kommunalen Jugendpflege sind nun die Sozialarbeit in Schulen, die Sozialarbeit mit Flüchtlingen sowie die mit Wohnungslosen dem Servicebereich Soziale Arbeit der Kommune zugeordnet. In der Flüchtlingssozialarbeit ist eine neue Sozialarbeiterin speziell für die Erfordernisse geflüchteter Frauen eingesetzt. Die Leiterin des ehemaligen Teams Flüchtlingssozialarbeit, Mathea Müller, hatte die Gemeindeverwaltung Mitte Januar verlassen, berichtet der Gemeindesprecher ferner.

Neuzuschnitt kostet nicht mehr

In dem neuen Team stellt die Flüchtlingssozialarbeit vier Beschäftigte, die Schulsozialarbeit drei Mitarbeiter, die Gemeindejugendpflege neun Kräfte. Aus der Obdachlosensozialarbeit ist ein Mitarbeiter dabei. Für 2021 ist eine pädagogische Kraft vorgesehen, die in Kindertagesstätten Sozialarbeit leisten soll. Höhere Verwaltungskosten seien durch den Neuzuschnitt des Arbeitsbereichs und die personellen Veränderungen nicht zu erwarten, sagt Gemeindesprecher Nagel. Die Umbaukosten im Gebäude könne er zurzeit noch nicht beziffern.

Der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier ist der neu gefügte Servicebereich zugeordnet – so wie schon Ehrenamt und Kultur. „Die Zusammenlegung und der Ausbau sämtlicher Sozialarbeit, die bisher auf die unterschiedlichen Organisationsbereiche verteilt waren, war mir von Anfang an ein Herzenswunsch“, betont Schönemeier. „Ich bin davon überzeugt, dass die kompetente Besetzung mit Ellen Bruns als neue Teamleitung die Soziale Arbeit in der Gemeinde stark voranbringen wird.“ Die Stellvertretung werde im Zuge der Neubesetzung der Gemeindejugendpflege geklärt.

Arbeitsbereich wird gestärkt

Nicht nur besonders erfreulich sei es, dass fortan alle Bereiche sozialer Arbeit der Gemeinde Wedemark in einem Team zusammengefasst werden, verdeutlicht Schönemeier. „Dahinter steckt der Auftrag, diesen Bereich nachhaltig zu stärken und besonders die Netzwerkarbeit untereinander weiter auszubauen. Alle Bereiche weisen hohe Schnittstellen auf.“ Damit Hilfen, Angebote und Beratungsleistungen schnell bei der Klientel ankommen, sei ein regelmäßiger Austausch und eine noch engere Kooperation zwischen allen Mitarbeitenden unverzichtbar.

Eine 14-tägige Teamsitzung aller Bereiche in der sozialen Arbeit gehöre zum festen Bestandteil der Arbeit, meint Schönemeier weiter. Dabei berichten sich die einzelnen Arbeitsbereiche gegenseitig; Dies zeige Erfolge, ist sie sich sicher. Durch den Austausch der Sozialarbeitenden aus den einzelnen Aufgabenbereichen sei es möglich, die zu Unterstützenden in ihren Lebensumständen ganzheitlich zu sehen.

