Für 75 Kita- und 15 Krippenkinder errichtet die Gemeinde Wedemark eine neue Kindertagesstätte in Wennebostel. Die reinen Bauinvestitionen bezifferte Bürgermeister Helge Zychlinski jetzt bei der Grundsteinlegung mit 2,9 Millionen Euro. Die kommunale Einrichtung soll Kinder aus mehreren Ortsteilen der Wedemark aufnehmen.

Auch damit begegnet die Kommune dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen. „Dieser Bedarf ist flächendeckend und nirgendwo besonders“, sagt Zychlinski. Der steigenden Nachfrage folge die Kommune mit dem entsprechenden Ausbau. In Elze sei für das neue Baugebiet Bäckkamp eine Kindertagesstätte in Planung. Aktuell solle noch in diesem Jahr der Bau einer Kita in Hellendorf beginnen.

Das bisherige Kita-Gebäude, die alte Schule in Wennebostel, bietet nur Platz für zwei Gruppen. Quelle: Ursula Kallenbach

Lebenshilfe baut groß in Hellendorf

Dort, auf einer Fläche neben dem Betriebshof der Gemeinde, wird Bauherr wie auch Betreiber jedoch die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark sein. „Wir sind noch in Vertragsverhandlungen mit der Gemeinde“, bestätigte Geschäftsführer Florian König auf Anfrage dieser Zeitung. Das Grundstück sei gerade vermessen worden, der Grundstein werde voraussichtlich im Frühjahr gelegt.

Mit Fertigstellung und Eröffnung der Lebenshilfe-Kita sei im Sommer 2021 zu rechnen, berichtet König. Die geplante Einrichtung in Hellendorf werde für zwei integrative Kita-Gruppen und zwei Krippen-Gruppen sowie eine heilpädagogische Kleingruppe ausgelegt, so König. Die bestehende DRK-Kita Spatzennest neben der Grundschule bietet Kita- und Hortplätze.

Flankiert von Projektleiterin Stefanie Brüning-Fleißig (von links), Kita-Leiterin Christine Lange und Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem, versenkt Bürgermeister Helge Zychlinski die Flasche als Zeitkapsel im Grundstein. Quelle: Ursula Kallenbach

Wennebostel fast doppelt so groß

„Wer will fleißige Handwerker sehen?“ konnten indes schon die Jungen und Mädchen an der Baustelle Am Rahlfsberg in Wennebostel singen und die Flasche, die bei der Grundsteinlegung eingemauert werden sollte, mit ihren selbst gemalten Bildern bestücken. „Euer Kindergarten wird fast doppelt so groß an Raum und an Kindern“, erklärte Bürgermeister Zychlinski den aufgeregten Jungen und Mädchen. Denn aus den bisher zwei Kita-Gruppen im Gebäude der alten Schule direkt nebenan werden im Neubau drei Gruppen – und eine Krippe kommt hinzu.

„Wir bauen gerade an allen Ecken und Enden“, verdeutlichte Zychlinski. In Holzrahmenbauweise soll der eingeschossige Bau mit Lärchenholzfassade und Dachbegrünung entstehen – am Bauzaun freuten sich die Kinder jetzt schon auf die Erlebnisse, wenn richtige Handwerker zupacken.

Die Bodenplatte ist gerade einen Tag frisch gegossen bei der Grundsteinlegung. Quelle: Ursula Kallenbach

Rund 1000 Quadratmeter Grundfläche

Die große Bodenplatte mit noch nassem Beton ist bereits zu sehen. Auf einer Grundfläche von etwa 1000 Quadratmetern entsteht die Kita mit vier Gruppenräumen nebst Hochebenen, Sanitär- sowie Ruhe- und Schlafräumen, einen Bewegungs- und Differenzierungsraum und weitere Nebenräumen. Überdies ist eine Ausgabeküche im Entwurf berücksichtigt, das Erzieherteam erhält Büro- und Nebenräume.

Welche Priorität Kita-Neubauten in der Wedemark haben, zeigte die Verwaltung, die mit dreiköpfigem Gemeindevorstand und Baufachbereichsleiter bei der Grundsteinlegung antrat. Im Team Hochbau der Gemeinde betreut Projektleiterin Stefanie Brüning-Fleißig den Kita-Bau Wennebostel. Der Bürgermeister hob aber auch die Verantwortung der Kommunalpolitiker im Gemeinderat hervor. „Der Rat stellt die Millionen mit seinen Entscheidungen für den Haushalt zu Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich“, betonte Zychlinski anerkennend.

