Mellendorf

Frischer Lesestoff für Kinder und Jugendliche: In Mellendorf gibt es jetzt einen neuen Bücherschrank. Dort können Bücher ausgeliehen oder gespendet werden. Die Idee stand schon seit Januar vergangenen Jahres im Raum. Kinder und Jugendliche hatten damals im Gespräch mit Schulsozialarbeiterin Julia Krettek und Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns den Wunsch formuliert, einen Bücherschrank im Ort zu bekommen.

Nun haben die Verantwortlichen des Projektes den fertigen Schrank vor Spielwaren Bertram an der Wedemarkstraße 33 in Mellendorf aufgestellt. Entworfen und gebaut wurde er vom ortsansässigen Künstler und Tischler Andre Woosmann. „Ich wurde gefragt und habe direkt zugesagt“, sagt er. Nach einer Ortsbegehung habe er sich dann an die Arbeit gemacht. Kostenpunkt: 2000 Euro.

Die Finanzierung habe die Gemeinde übernommen, sagt Schulsozialarbeiterin Krettek. Die Bücher, die bislang bereitstehen, seien gespendet worden. Das Angebot reiche von Werken für ganz Kleine ab vier Jahren bis zu Jugendbüchern. Es sei für alle etwas dabei – und es komme noch viel mehr dazu.

Schrank muss regelmäßig gepflegt und geprüft werden

Bruns und Krettek freuen sich sehr über das nun realisierte Projekt. Beide hätten schon seit Jahren bemängelt, dass es so etwas nur für Erwachsene gebe, sagen sie. Auch Anne-Dorothee Heyna, die Inhaberin von Spielwaren Betram, ist von der Idee der Kinder und Jugendlichen begeistert. „Ich hab mich auch sofort bereit erklärt, den Platz zur Verfügung zu stellen, als ich gefragt wurde“, sagt sie.

So steht der neue Schrank geschützt vor Niederschlag an einem Ort, an dem sich Jugendliche und Kinder ohnehin gerne aufhalten. Gerade wegen des zentralen Platzes müsse natürlich jemand regelmäßig darauf achten, dass das Objekt gepflegt werde, sagt Krettek. Und das sei ihre Aufgabe. Sie werde durchgucken, was im Schrank liegt, in welchem Zustand die Bücher sich befinden und ob es sich auch tatsächlich als Kinder- oder Jugendlektüre eignet.

Von Janna Silinger