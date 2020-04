Wedemark

Einer Liebeserklärung kommt es gleich, was die BFDlerin Sophie Schroeder über ihre Arbeit im Mehrgenerationenhaus (MGH) und der Freiwilligenagentur Wedemark in Mellendorf sagt. Es ist ein Abschied und zugleich ein Werben um eine ebenso engagierte Nachfolge: Zum 1. August ist die Stelle im Bundesfreiwilligendienst wieder ausgeschrieben.

„Seit letztem Jahr bin ich Bundesfreiwillige im Mehrgenerationenhaus Wedemark und möchte Euch heute diese Stelle mit dieser E-Mail ans Herz legen. Das Team der Freiwilligenagentur ist einsame Spitze, und als BFDlerin bin ich ein vollwertiges Teammitglied. Niemand hat einen Unterschied gemacht. Ich konnte hier Erfahrungen für’s Leben sammeln und habe die Ehrenamtlichen (Euch) echt lieb gewonnen“, mailt Sophie Schroeder an einen elektronischen Verteiler.

Stelle in Voll- oder Teilzeit

„Das Engagement in der Wedemark ist großartig, und ich werde dem MGH und der Freiwilligenagentur ehrenamtlich erhalten bleiben. Es ist wie eine Sucht… ohne geht es nicht mehr!“ So ist die Post herausgegangen. Fakt ist: Die Gemeinde Wedemark bietet diesen Platz im Bundesfreiwilligendienst im Mehrgenerationenhaus und der Freiwilligenagentur an. Die Stelle ist in Voll- oder Teilzeit für einen Zeitraum von mindestens sechs bis maximal zwölf Monaten zu besetzen. Die Einstellung soll voraussichtlich zum 1. August erfolgen.

Verschiedene Aufgaben warten

Als Aufgaben erwarten die Nachfolgerin oder den Nachfolger viele Aktivitäten. Der Offene Generationstreff will begleitet sein, Angebote im Mehrgenerationenhaus und ehrenamtliche Gruppen benötigen Unterstützung, bei Veranstaltungen von MGH und der Freiwilligenagentur muss die BFD-Kraft mitwirken und dafür auch in der Öffentlichkeit Werbung machen. Auch zahlreiche Integrations- und Inklusionsangebote, die im MGH verortet sind, müssen am Laufen gehalten werden. Schließlich erwartet auch das Lotsenteam der Freiwilligenagentur Zusammenarbeit. Die Planungen für ein Jugendevent im Mehrgenerationenhaus stehen ebenfalls an.

Führerschein ist Voraussetzung

Das alles erfordert von einem einsatzbereiten jungen Menschen Freude an der Zusammenarbeit, Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten – und nicht zuletzt einen Führerschein der Klasse B. Die Gemeinde bietet im MGH „einen Arbeitsplatz in einer modernen und bürgerorientierten Verwaltung“, heißt es in der Stellenausschreibung. Zudem gebe es flexible Arbeitszeiten, Urlaub und ein Taschengeld in Höhe von maximal 414 Euro. Bildungsseminare in dieser Zeit sind für den BFDler kostenfrei. Und nach dem Bundesfreiwilligendienst nimmt, wer ihn erfolgreich absolviert hat, ein qualifiziertes Zeugnis mit nach Hause.

Die Gemeinde Wedemark betont neben der Berücksichtigung eines ausgewogenen Anteils von Männern und Frauen sowie Menschen mit Behinderung noch einen anderen Aspekt: Sie strebt an, dass sich die Vielfalt der Bevölkerung in der Verwaltung abbildet. Daher ermuntert das Rathaus auch Menschen mit Migrationshintergrund, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben. Bewerbungen sind bis zum 30. April ausschließlich mit dem Onlinebewerbungsformular auf www.wedemark.de möglich.

Info: Weitere Informationen zur Tätigkeit gibt Daniel Diedrich im MGH unter (05130) 9744511 oder per E-Mail an daniel.diedrich@wedemark.de. In der Personalabteilung der Gemeindeverwaltung beantwortet Marina Adamietz Fragen unter (05130) 581252 oder per E-Mail unter marina.adamietz@wedemark.de.

