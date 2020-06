Mellendorf

Für Lena Dombek ist die Zeit am Campus W bald vorbei – und so hat die Gemeinde in der Schulsozialarbeit ab 1. August wieder eine Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ) frei. Bislang sind Bewerber unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie noch rar – die Verwaltung hofft weiter auf Interessierte, die die FSJ-Stelle zwölf Monate lang besetzen wollen. Das berichtet Martin Damaske von der Gemeinde.

Das Fazit der 20-jährigen Dombeck, die seit August 2019 ihr FSJ mit Schwerpunkt Sport am Campus W in der Wedemark absolvierte, ist Werbung pur für die Stelle in der kommunalen Schulsozialarbeit.

Freiwillige darf eigenes Projekt gestalten

„Ich durfte spannende Seminare besuchen, konnte mich mit anderen Freiwilligen austauschen und habe vieles dazugelernt“, so Dombek. Besonders wichtig sei für sie, ihr eigenes Projekt gestalten zu dürfen. „Die Pausenliga hat zwar schon lange Tradition an der Schule, aber ich konnte sie mit meinen eigenen Ideen füllen“, erzählt sie. Vor allem das Angebot eines Völkerballturniers sei bei den Schülern sehr gut angekommen. „Es war ein tolles Jahr mit vielen verschiedenen Eindrücken.“

Dabei bot ihr das Freiwillige Soziale Jahr die Möglichkeit, Soziales und Sport zu kombinieren. Außerdem konnte sich sich überlegen, wie es beruflich nach dem FSJ für sie weitergeht. Dombek nimmt viele Erfahrungen mit, die sie beim Gestalten und Betreuen der Freispielphasen im Freizeitbereich des Schulzentrums Mellendorf gewonnen hat. Daneben erhalten FSJler Einblicke in die kommunalen Schulsozialarbeit, in die Verwaltung und die organisatorischen Arbeiten sowie in die Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit.

Interessierte zwischen 16 und 27 Jahren, die ihr FSJ im Schulzentrum absolvieren wollen, können sich bei Martin Damaske per E-Mail an schulsozialarbeit@wedemark.de oder telefonisch unter (05130) 581412 melden und erhalten weitere Informationen. Das FSJ startet am 1. August und dauert zwölf Monate. Die Gemeinde zahlt ein monatliches Taschengeld in Höhe von 300 Euro.

