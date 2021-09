Wedemark

Am Kultursommer der Region Hannover hat sich auch die Gemeinde Wedemark beteiligt. Dabei waren Willy Sahel und Band Ende August mit einem Konzertabend im Saal des Schlosses Landestrost in Neustadt zu Gast. Dort präsentierten die Musiker ihr neues Album.

Nach Auskunft von Wedemarks Rathaussprecher Ewald Nagel war der Auftritt auf der Bühne des Neustädter Schlossparks geplant, musste aber wegen Regen kurzfristig in den Innenraum verlegt werden. 40 Besucher verfolgten schließlich das Konzert unplugged.

Wedemark lässt in Schloss Landestrost spielen

Sahel ist in N’Djamena, in der Sahel Zone im Tschad, geboren und aufgewachsen. In Neustadt präsentierte er den Gästen seinen unverkennbaren Musikstil – ein Mix aus Klaag und Sai, melodische Rhythmen aus dem Süden des Tschad, zusammen mit Soul, Jazz und Gospel.

„Wer neugierig geworden ist oder den Konzertabend Revue passieren lassen möchte, hat die Chance, eine CD von Willy Sahel zu gewinnen“, kündigt Rathaussprecher Nagel an. 15 Exemplare des neuen Albums „Mamospa“ werden verlost. Interessierte müssen dazu nur die Frage beantworten, wie die nunmehr zwölf Jahre währende Wedemärker Konzertreihe im Bürgersaal in Bissendorf heißt. Antworten nimmt die Kulturbeauftragte bis zum 9. Oktober per E-Mail an Angela.vonMirbach@wedemark.de entgegen.

Von Sven Warnecke