Mellendorf

Honig aus der eigenen Kommune. Das gibt es jetzt in der Wedemark – allerdings nicht im freien Verkauf. Die Gemeinde hat 50 Gläser exklusiv vom Imkerverein gekauft und will diese als besonderes Geschenk verteilen. Konkrete Planungen, den Imkern eigene Flächen für Bienenstände zur Verfügung zu stellen, verfolge die Verwaltung derzeit allerdings nicht, sagt Sprecher Ewald Nagel. In Langenhagen sind die Insekten auf dem Dach des Rathauses zu Hause. Den produzierten „Rathaus-Honig“ von dem Gebäude verteilt die Stadt ebenfalls ausschließlich als besonderes Geschenk.

Die erste Marge ist da: Der exklusive Wedemark-Honig ist für besondere Anlässe. Die Verwaltung verschenkt ihn an Gäste. Quelle: Ewald Nagel/Gemeinde Wedemark

Dennoch will die Wedemark etwas für den Insekten- und Artenschutz tun, sagt Nagel. Deshalb seien bereits im vergangenen Jahr der Eingangsbereich auf dem Campus W, Flächen verschiedener Friedhöfe sowie eine Verkehrsinsel insektenfreundlich gestaltet worden. „Eine ökologische Aufwertung von Wegeseitenrändern stellt ein wichtiges Verbindungselement in unserer Agrar- und Kulturlandschaft dar und wird 2020 weiter verfolgt werden“, sagt der Umweltschutzbeauftragte René Rakebrandt. Dies könnten beispielsweise Straßenränder, Seitenstreifen landwirtschaftlicher Wirtschaftswege oder Verkehrsinseln sein.

Schilder sollen auf besondere Flächen hinweisen

Flächen, an denen es möglich ist, sollen aufgewertet werden. Dazu sollen die Areale zunächst ökologisch bewertet werden, heißt es über dieses Ziel aus dem Rathaus. Auch der Pflegeaufwand fließe in die Bewertung mit ein, berichtet Nagel. Nachdem Mitarbeiter auf etwaigen Flächen Blumensamen in die Erde gebracht haben, will die Verwaltung anschließend auf die besondere Nutzung der Areale hinweisen – mithilfe von Schilden.

Von Julia Gödde-Polley