Die Gemeinde Wedemark will die Elektromobilität für Nutzer und Haushalte in der Kommune attraktiver machen: Künftig fördern deshalb die Gemeindewerke auch die Einrichtung privater Ladepunkte mit jeweils bis zu 500 Euro. Übernommen werden jedoch höchstens bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten einer betriebsfähigen Station pro Wohngebäude und Haushalt, heißt es in den Statuten.

Ökostrom ist Bedingung

Gemeint sind, wie Rathaussprecher Ewald Nagel auf Nachfrage bestätigt, sogenannte Wallboxes mit einem Ladepunkt. „Fördervoraussetzung ist dann auch, dass Fahrzeuge über die Ladestation nur mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden, also aus einer eigenen Fotovoltaikanlage oder durch den Bezug von Ökostrom“, ergänzt Energieberater Ralf Grewecke von den Gemeindewerken Wedemark (GWW).

Die Tochtergesellschaft der Kommune hat dazu jetzt ihre Förderrichtlinie erweitert. Elektrofahrzeuge könnten merklich zur Einsparung von fossilen Energieträgern und damit zur Schonung des Klimas beitragen, begründet die GWW das neue Prozedere. „Dabei ist es egal, ob es sich um ein Auto oder ein Nutzfahrzeug handelt, solange die Beladung des Elektrofahrzeugs mit Strom aus erneuerbaren Energien erfolgt.“ Dem wolle die GWW als Gesellschaft Rechnung tragen.

Pendler können Standzeiten nutzen

Der privaten Ladeinfrastruktur kommt ein zunehmend großer Stellenwert zu. Regelmäßiges Pendeln mit langen Standzeiten zu Hause oder am Arbeitsort lassen das Aufladen an solchen Ladeeinrichtungen für viele Nutzer von E-Fahrzeugen immer interessanter werden. Eine Erhebung des Bundesverbandes eMobilität habe den Wedemärker Gemeindewerken zufolge ergeben, dass 80 Prozent der heutigen Fahrer ihr Elektrofahrzeug zu Hause aufladen.

„ Elektrofahrzeuge sind so sauber wie der Strom, mit dem sie fahren“, macht Grewecke deutlich. Nur eine Kombination von Elektrofahrzeugen und Strom aus erneuerbaren Energiequellen führe zu einer Energiebilanz ganz ohne CO2 aus fossilen Brennstoffen und ohne Schadstoffe. Eine Liste solcher Lademöglichkeiten könnten die Gemeindewerke Interessierten zur Verfügung stellen. Auch das wollen Mareike Oertel als Klimaschutzmanagerin der Gemeinde und Grewecke für die Wedemärker bekannter und attraktiver machen.

Kommune hat eigene Ladesäulen

Die Gemeinde Wedemark selbst ist 2018 in die E-Mobilität eingestiegen. Seither standen im Gesamtpool für die Kommunalbediensteten zwei E-Fahrzeuge bereit; diesen waren zwei Stell- und Zapfplätze direkt an einer Elektroladesäule vor dem Rathaus in Mellendorf fest zugewiesen. Inzwischen verfügt die Kommune über eine zweite Ladesäule und ein drittes E-Fahrzeug. Öffentlich zugänglich ist diese behördliche Stromquelle nicht – das war seinerzeit Auflage des Bundesumweltministeriums für die Mitfinanzierung von 50 Prozent.

Von Ursula Kallenbach