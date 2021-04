Gemeinde Wedemark will digitale Bauanträge ermöglichen

Wedemark

Die Gemeinde Wedemark verfügt nun über einen Digitalisierungsbeauftragten. Kai Wagner soll dafür sorgen, dass Verwaltungsabläufe weniger fehleranfällig, effizienter und damit schneller werden – und davon sollen letztlich die Bürgerinnen und Bürger profitieren.

Zychlinski: „Die Gemeinde hat da noch viel vor der Brust“

„Wir sind bei der Digitalisierung sehr nah dran an anderen Kommunen“, meint Wagner. Bürgermeister Helge Zychlinski rückt diese diplomatische Antwort in ein anderes Licht: „Wir haben ein ordentliches Ausbaupotenzial, das ist eine gewaltige Aufgabe.“ Kommunen ähnlicher Größe wie die Wedemark mit ihren rund 30.000 Einwohnern böten oft schon mehr digitale Möglichkeiten, etwa beim Stellen von Anträgen. „Die Gemeinde hat da noch viel vor der Brust“, sagt der Bürgermeister. Die Digitalisierung sei „das große Thema in Deutschland für die nächsten Jahre“.

Wagner ist im Rathaus kein Unbekannter. Der 42-Jährige hatte sich auf die Stelle beworben, nachdem der Rat sie in den Stellenplan mit aufgenommen hatte, und sich im finalen Assessment Center gegen einen externen Kandidaten durchgesetzt. Als bisheriger Teamleiter für Finanzen und Steuern im Rathaus ist der Schwarmstedter mit vielen Abläufen in der elektronischen Datenverarbeitung des Gemeindesystems bereits vertraut. „Es war uns wichtig, eine Person mit IT-Affinität und Verwaltungserfahrung als Digitalisierungsbeauftragten zu bekommen, die die Strukturen bereits kennt“, sagt Zychlinski.

Onlineanträge statt Bürokratie mit Stempel: Die Gemeinde Wedemark will deutlich digitaler werden. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Als Teamleiter hatte Wagner zuletzt unter anderem auch die Finanzsoftware im Rathaus betreut, die für viele Bereiche von der Haushaltsplanung bis zu Rechnungen und Mahnungen zum Einsatz kommt. Auch an der Einführung der digitalen Steuerakte war er beteiligt. „Meine Erfahrungen will ich jetzt im Haus weitergeben“, sagt Wagner.

Manches geht schon digital, anderes soll schnell folgen

Manches geht der Gemeindeverwaltung auch schon online. So kann man sein Kind in einem Onlineportal für einen Kita-Platz anmelden, einen Termin im Bürgerbüro buchen oder nach der Beantragung eines neuen Personalausweises den Bearbeitungsstatus abfragen. Bürgerinnen und Bürger können über die frisch erneuerte Homepage www.wedemark.de Briefwahlunterlagen beantragen, im Ratsinformationssystem nach politischen Sitzungen und deren Tagesordnungspunkten suchen oder auch den Corona-Newsletter der Gemeinde bestellen. Auch bei Rechnungen, Haushaltsansätzen, Sitzungsvorlagen, der Zeiterfassung der Gemeindemitarbeiter und Urlaubsanträgen ist die Gemeinde aufs Digitale umgestiegen.

Die auch im Erscheinungsbild frisch überarbeitete Gemeindehomepage soll deutlich interaktiver werden. Quelle: Screenshot www.wedemark.de

Die Pläne, die der neue Digitalisierungsbeauftragte mit dem IT-Team und den Fachabteilungen umsetzen soll, gehen weit aber über den Status quo hinaus. So sollen die Onlinedienste weiter ausgebaut werden, sodass Bürger und Unternehmen viele Anträge und Anmeldungen statt in Papierform über die Gemeindehomepage erledigen können. Dazu sollen beispielsweise Bauanträge und Meldebescheinigungen gehören, aber auch die Beantragung von Geburts- und Heiratsurkunden. Für den Bürgermeister hat dabei gerade der Baubereich hohe Priorität. „Die Fachgesetze formulieren die Grenzen“, ergänzt Wagner – nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch bereits per Gesetz zulässig.

Bürger sollen per Paypal und Visa zahlen können

Im Hintergrund geht es unter anderem darum, die Weiterverarbeitung der Anliegen zu regeln. Was nutzt beispielsweise ein digitaler Antrag, wenn er anschließend auf Papier ausdruckt, herumgereicht und letztlich archiviert werden muss? Da ergeben digitale Akten mehr Sinn.

Eine entscheidende Frage für die Gemeinde ist auch, wie sich Antragsteller unzweifelhaft authentifizieren können. Auch das E-Payment, also die direkte Bezahlung von Leistungen, die ein Bürger beantragt, muss die Gemeinde regeln. Möglich sein sollen gängige Zahlungsmethoden wie Visa und Paypal. Unterstützt werden soll der Digitalisierungsprozess der Gemeinde durch extern eingekauften Sachverstand. 155.000 Euro stehen dafür im aktuellen Haushalt bereit.

Auch Papieranträge sind weiter möglich

Bürgermeister Zychlinski erhofft sich von der Digitalisierung einen wesentlichen Schritt nach vorn. „Für die Bürger werden Anträge deutlich einfacher, es wird spürbar leichter und wahrscheinlich schneller.“ Für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung verspricht er sich eine Entlastung – an vielen Stellen arbeite das Personal derzeit an oder über der Belastungsgrenze.

Allerdings weiß Zychlinski auch um die Grenzen der kommunalen Digitalisierung. Es gebe sehr wohl auch Bereiche, die Ermessensspielräume erforderten, sagt er. Und eines machen der Bürgermeister und sein neuer Digitalisierungsbeauftragter auch deutlich: Auch künftig könnten Bürger, wenn ihnen dies lieber sei, Anträge in Papierform stellen. Und ebenso sei das Rathaus auch weiter telefonisch erreichbar.

Von Frank Walter