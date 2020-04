Die Ausstellung „Mazurka“ der Künstlerin Agata Malek im Imago-Kunstverein Wedemark sollte längst eröffnet sein. Doch dann kam die Corona-Krise mit entsprechenden Beschränkungen. Nun wartet Malek, bis Publikum wieder in den Räumen in Bissendorf zugelassen ist. Ein virtueller Rundgang oder Einzelbesuche sind Lösungen in der Zwischenzeit.