Spielplätze dürfen bis auf Weiteres nicht betreten werden – auch wenn das sonnige Wetter aktuell zu einem Besuch verleitet. Die Landesregierung hat dies untersagt. Die Gemeinde Wedemark reagiert mit Absperrungen und will die Einhaltung des Verbots kontrollieren.

Gesperrte Spielplätze wegen Coronavirus: Gemeinde kündigt Kontrollen an

