Wedemark

50 Schreiben mit Fragen, Anregungen und Kritik hat die Gemeinde Wedemark in der nächsten Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung zum geplanten Gewerbegebiet Neuer Hessenweg zwischen Gailhof und Meitze erhalten. Die Einwendungen kamen von Wedemärker Bürgern, zwei Vereinen, einer Initiative und von zwei Naturschutzverbänden. Die Frist wurde bis zum letzten Tag mit persönlichen Übergaben der Stellungnahmen am Rathaus genutzt.

Auch Svenja und Hermann Kaiser aus Meitze taten ihre Meinung offiziell kund. Dieses Gewerbegebiet werde einen Verlust an Lebensqualität bringen, sind sie sich sicher. „Wir wohnen an der Dorfstraße in Meitze. 2013 sind wir von der Stadt aufs Dorf gezogen. Jetzt kriegen wir die Stadt wieder vor die Tür“, sagten sie, während sie vor dem Rathaus in Mellendorf warteten.

Anzeige

Pfosten eingeschlagen: Bautrupps haben im Frühjahr das Areal am Neuen Hessenweg in Gailhof vermessen. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Jurist prüft im Auftrag des BLW Unterlagen

Persönlich angetreten waren auch Friedhelm Beimdiek, Vorsitzender des Bürgervereins Gailhof, und Christoph Chilla, der im Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BLW) 300 Mitglieder hinter sich weiß. Seit den ersten Planungen damals noch sogenannter Mega-Hallen organisiert der Meitzer Protest gegen die Ansiedlung von hohen Gewerbehallen und Logistik an diesem Standort.

Anders als betroffene Bürger aus Gailhof und Meitze hat der BLW jedoch rund 10.000 Euro aufgewendet, um seine Stellungnahme mit Gutachten und juristischer Bewertung zu unterlegen. Für alle gab es einen Eingangsstempel auf die eingereichten Papiere durch das Fenster der Rathausinformation. Eingangsbestätigungen hätten auch alle anderen Eingaben erhalten, bestätigte Sprecher Magnus Wurm im Rathaus jetzt auf Anfrage.

Einwände werden bei Planungen für Gewerbegebiet berücksichtigt

Von „umfangreichen Rückmeldungen“ im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung spricht die Erste Gemeinderätin, Susanne Schönemeier. Gleichwohl: „Im Vergleich zu anderen Planungsprozessen ist die Beteiligung eher zurückhaltend“. Die Gemeindeverwaltung werde die Rückmeldungen „nun vorschriftsmäßig bearbeiten“. Jeder Einwand werde fachlich abgewogen und konstruktiv in den weiteren Planungsprozess mit einbezogen. Neben der Anzahl der Eingaben hänge der Arbeitsaufwand auch von der Länge der Beiträge ab.

Im weiteren Verfahren werde das Planungsbüro die aus der fachlichen Bewertung der Schreiben hervorgehenden Änderungen in den B-Plan einarbeiten. „Ausgewertet wird über den Fachbereich Planen und Bauen der Gemeinde mit Beratung durch die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Umweltschutz. Einen gesetzlichen Rahmen für die Abwägung sowie die Einarbeitung gibt es nicht“, erläutert Sprecher Wurm.

BLW: Untersuchungen gehen nicht weit genug

Bisher fehlende Untersuchungen und Gutachten zum Verkehrsaufkommen, Lärmschutz, Luftschadstoffen oder zur Gefährdung des Trinkwassers fordert die BLW-Mitstreiter in ihrer ausführlichen Stellungnahme nach, die auf der Homepage des Vereins veröffentlicht ist. Vor allem, dass keine alternativen Gewerbeflächen für Logistik in Berkhof ernsthaft geprüft worden seien, kritisiert der Verein erneut.

Der BLW plädiert weiter für die Ausweisung einer Gewerbefläche am Neuen Hessenweg ausschließlich für kleine und mittlere Betriebe (KMU) aus der Wedemark. Maximal acht Meter hoch dürften die Hallen nach Ansicht des Vereins dort in unmittelbarer Ortsnähe gebaut werden. „Und selbst ohne ein solches Plangebiet bräuchten Gailhof und Meitze eine Verkehrsentlastung“, sagt Chilla.

Die Fläche westlich des Neuen Hessenweg wird aktuell noch landwirtschaftlich genutzt – doch das könnte sich ändern. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Platz für logistiknahe Betriebe und kleines Gewerbe

Die aktuellen Planungen der Gemeinde für die etwa 19,5 Hektar große Fläche westlich des Neuen Hessenweg und nördlich der L 310 sehen im Norden des Areals eine Fläche für logistiknahe Unternehmen vor. Allerdings dürften sich dort nur solche Firmen ansiedeln, die keine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz benötigen. Nach der aktuellen Planskizze sollen auf dem Areal maximal 14,70 Meter hohe Gebäude erlaubt werden. Im mittleren und südlichen Bereich der Fläche soll Platz für kleine und mittelständische Betriebe sein. Zudem hat die Kommune einen Bereich für die Feuerwehr vorgesehen.

Lesen Sie auch: So sieht die aktuelle Planung für das Gewerbegebiet am Neuen Hessenweg aus

Der Prozess für einen Bebauungsplan befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Schritten. Die Verwaltung hat in der Vergangenheit immer wieder vehement den Vorwurf zurückgewiesen, dass bereits alles – abseits der Öffentlichkeit –entschieden worden sei.

Von Ursula Kallenbach