Wedemark

Das Gewerbe- und Industriegebiet zwischen Gailhof und Meitze ist zwar längst beschlossene Sache. Richtig Ruhe ist bei dem Thema aber noch immer nicht eingekehrt. Denn die Gegner des Vorhabens, zuletzt in Form von Bürgerinitiativen, hatten sogar den Rücktritt der großen Koalition im Rat und des Bürgermeisters Helge Zychlinksi (SPD) gefordert. Die Gruppen treten jetzt als neu formierte Wählergemeinschaft Pro Wedemark zur Kommunalwahl im September an. Nun macht auch CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias (31) die Gewerbegebiete und Wirtschaft in der Wedemark zum Wahlkampfthema.

„Unternehmen gezielt ansprechen“

In einem Positionspapier hat er skizziert, wie er sich künftig die Ansiedlung von Betrieben in der Gemeinde vorstellt. Deutlich wird, dass sich seine Sicht von der des aktuellen Amtsinhabers unterscheidet. Er sei nicht gegen das neu aufgestellte Gewerbe- und Industriegebiet, sagte Zacharias dieser Zeitung. „Es kommt aber darauf an, welche Branchen wir ansiedeln.“ Als Gemeinde müsse man die finanzielle Situation bei den Einnahmen im Blick behalten – dazu müssten auch neue Firmen in die Wedemark kommen, so der CDU-Kandidat. Die Gemeindefinanzen hängen maßgeblich davon ab, wie viel Gewerbesteuer die ortsansässigen Firmen zahlen – während der Corona-Krise ist das vielerorts zum Problem geworden.

„Wir sollten die Ansiedlung künftig strategisch ausrichten und gezielt Unternehmen ansprechen, die zur Wedemark passen.“ Logistik könne etwa zu mehr Lärm führen und generiere oft wenig Arbeitsplätze in der Gemeinde selbst, so Zacharias. „Die Ansiedlung von Unternehmen, die große Flächen verbrauchen und die Verkehrslast erhöhen, nicht aber in gleichen Maß Gewerbesteuern entrichten und Arbeitsplätze vorhalten, lehne ich ab“ – so der Wortlaut in seinem Positionspapier.

CDU-Bürgermeisterkandidat für die Wedemark, Marco Zacharias Quelle: privat

Lesen Sie auch: So hat sich die CDU für den Kandidaten Marco Zacharias entschieden

Nach einem langen Diskussions- und Beteiligungsprozess hatte der Rat der Gemeinde Ende vergangenen Jahres den umstrittenen Plan für das mehr als 18 Hektar große Gelände am Ortsrand von Gailhof beschlossen – mit den Stimmen der großen Koalition aus CDU und SPD. Gegner des Vorhabens kritisierten besonders den nördlichen Teil der Gewerbeflächen, der als Industriegebiet für Logistik vorgesehen ist.

„Fehler liegt Jahre zurück“

Bürgermeisterkandidat Zacharias übt diesbezüglich auch Kritik an Amtsinhaber Zychlinski. „Der Fehler in Gailhof liegt viele Jahre zurück – man hätte die Anwohner frühzeitig beteiligen müssen.“ Zychlinski selbst hatte allerdings auch immer wieder argumentiert, es habe ein transparentes Verfahren sowie Bürgerbeteiligung gegeben.

An den alten Diskussionen will sich Zacharias nach eigenem Bekunden aber nicht weiter abarbeiten – die Sache sei nun durch. Die Wirtschaftsförderung und Gewerbeentwicklung will er für die Zukunft wegen der Probleme selbst in die Hand nehmen – sollte er gewählt werden. Personell sei dieser Bereich derzeit nicht gut aufgestellt. „Konsensuale Gewerbeansiedlung“ nennt Zacharias das, was er sich für die Zukunft vorstellt.

Konkret bedeutet das: Bei neuen Ansiedlungen sollte seiner Ansicht nach die Gemeinde grundsätzlich selbst die Flächen vermarkten – und so besser entscheiden können, welche Wirtschaftsbereiche vor Ort tätig sind. Auch heimische Betriebe könnten so stärker berücksichtigt werden. „Die Unternehmen müssen zum Ortsbild passen.“ Auf der Fläche in Gailhof errichtet die Firma Lekkerland auf einem Grundstück von etwa 70.000 Quadratmetern das Zentrallager für Norddeutschland. Hier erfolgte die Vermarktung durch einen Investor, nicht durch die Gemeinde selbst. Die Ansiedlung soll etwa 340 Arbeitsplätze bringen – aber auch viel Verkehr.

Der Bremer Weg (ehemals Neuer Hessenweg) wird für 1,7 Millionen Euro ausgebaut. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Ist die Gemeinde für Start-Ups interessant?

Zacharias will andere Wirtschaftszweige in die Gemeinde locken – etwa Start-Ups und universitäre Ausgründungen, die statt in Großstädte bald in die Wedemark kommen. „Ich glaube, dass die Wedemark auch für junge innovative Unternehmen attraktiv ist, wenn wir die Infrastruktur dafür schaffen und aktiv um sie werben“, so der Bürgermeisterkandidat. Konkret meint er etwa die Bereiche Gesundheitsvorsorge, Energie, klimafreundliche Mobilität und künstliche Intelligenz gemeint. Neue Gewerbegebiete solle es aber erst geben, wenn die Potenziale bei den bestehenden komplett ausgeschöpft seien.

Von Sebastian Stein