Neustadt

Vereine und gemeinnützige Projekte aus dem Neustädter Land bekommen Unterstützung: Mit der Aktion „ Gewinnsparen“ spendet die Hannoversche Volksbank insgesamt 9500 Euro an neun Institutionen aus Neustadt und Wunstorf. Die Fördersummen stammen aus den Reinerträgen der sogenannten VR-Gewinnspargemeinschaft. Das ist eine Kombination aus Geldanlage und Lotterie.

Darüber freuten sich die Vereine

„Wir wollen mit diesem Geld dort helfen, wo sich Menschen engagieren“, sagte Marc Dirk Brandes, Filialdirektor der Hannoverschen Volksbank in Neustadt, bei der Feierstunde mit Scheckübergabe. Die größten Zuwendungen gehen in diesem Jahr an den ADFC Neustadt, den Bürgerschützenverein Helstorf und den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mandelsloh/Amedorf. Die Aktiven können sich jeweils über 1100 Euro freuen. Ein Lastenfahrrad für den ADFC, Sport- und Kapuzenshirts für die Schützenjugend sowie Jacken und T-Shirts für die Feuerwehr stehen auf den Wunschzetteln.

Die Kindertagesstätte Ratzenspatz am Goetheplatz bekommt 1000 Euro – dort soll ein Laptop angeschafft werden. Ebenfalls 1000 Euro gehen an die Neustädter Ortsgruppe des Naturschutzbundes. Mit dem Geld soll das Rettungsprojekt für Rehkitze weiter gefördert werden. In Stöckendrebber will der Schützenverein ein sogenanntes Lichtpunktgewehr anschaffen.

„Mit soviel Geld haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Irmhild Kühn von den Helstorfer Bürgerschützen. „Wenn noch Geld übrig bleibt, können wir sogar Sportgeräte für die Jugend anschaffen“, sagt Schießsportwart Andreas Pagel. Blasrohre stünden hoch im Kurs und seien um ein Vielfaches günstiger als Luftgewehre. Geld gab es von der Volksbank auch für den Dorfverschönerungsverein Abbensen für Holzbänke und -buden, den TSV Schloß Ricklingen für Trainingsanzüge und den Heimatverein Luthe, der einen Findling im Dorf aufstellen möchte.

Bewerbungen bis Ende Oktober möglich

So funktioniert das Gewinnsparen: Kunden zahlen monatlich 5 Euro ein, wovon 4 Euro angelegt werden und für einen Euro ein Los gekauft wird. Ein Fünftel der Loseinnahmen schüttet die Volksbank wiederum für soziale Zwecke aus. Bis Ende Oktober können sich Vereine und Organisationen für die nächste Vergabe in den Geschäftsstellen anmelden. Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Bank unter www.hannoversche-volksbank.de.

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels