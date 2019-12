Wedemark

In einigen geplanten Ausbaugebieten in der Wedemark fehlen bislang genügend Interessenten, damit HTP und Deutsche Glasfaser mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau beginnen. Deshalb haben die Unternehmen die Fristen verlängert, in denen Anwohner einen Vertrag abschließen können. Ziel ist es, überall die 40-Prozent-Marke zu überspringen.

Derzeit haben 33 Prozent der Haushalte in Bissendorf, Wennebostel, Scherenbostel, Wiechendorf und Bissendorf-Wietze einen Vertrag abgeschlossen, berichtet HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen auf Nachfrage. In Elze und Bennemühlen sowie Oegenbostel und Bestenbostel hatte der Anbieter die Frist bereits bis zum 31. Januar kommenden Jahres verlängert.

Anschlussarbeiten sind für Eigentümer kostenlos

Das gilt jetzt auch für die Ausbaugebiete vier bis acht, sagt Mackensen. Wer in Hellendorf wohnt, kann bis zum 6. März 2020 einen zwei Jahre dauernden Vertrag für das Turbointernet abschließen und muss für die Anschlussarbeiten bis 20 Meter zwischen öffentlichem Grund und Gebäude nichts bezahlen. Dass die Strecke auf 30 Meter verlängert wurde, sei nicht richtig. „Generell 30 Meter sind es definitiv nicht“, sagt Mackensen auf Nachfrage. Die Vertriebspartner von HTP hätten bei einer längeren Strecke aber einen gewissen Spielraum. „Wir machen jetzt kein Fass auf, wenn es 21 oder 22 Meter sind“, sagt die Sprecherin. Normalerweise müssen Eigentümer bei mehr als 20 Metern je angefangenen Meter für den zusätzlichen Aufwand bezahlen.

Mellendorfer müssen sich bis zum 3. April entscheiden. Für die Ausbaugebiete Bissendorf und Wennebostel sowie Bissendorf-Wietze endet die Frist am 30. April. Interessierte aus Scherenbostel und Wiechendorf müssen sich bis 15. Mai entscheiden. Wenn danach die 40-Prozent-Marke nicht überschritten wurde, verlegen HTP und Deutsche Glasfaser in den jeweiligen Gebieten keine Glasfaserkabel in die Erde. Eine dritte Aktionsphase werde es nicht geben, hatte HTP bereits angekündigt.

Interessenten können sich an die Vertriebspartner von HTP in der Wedemark wenden – das Telefon Service Center, der Telemaster Store, ePassion Business & Mobile Solutions sowie Medienzuhause.

Bauarbeiten pausieren im Norden der Gemeinde

Bereits Mitte November haben die Bauarbeiten in Berkhof, Plumhof und Sprockhof begonnen. Diese pausieren jedoch zwischen den Jahren, kündigt Mackensen an. „Zur Gewährleistung der Sicherheit werden offene Baustellen vorläufig verschlossen oder ordnungsgemäß abgesichert“, sagt die Sprecherin. Je nach Witterung gehen die Arbeiten in der zweiten Januar-Woche weiter.

