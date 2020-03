Hellendorf

Im nächsten Ort kann der Glasfaserausbau starten. Nachdem Berkhof, Sprockhof und Plumhof bereits Ende vergangenen Jahres und im zweiten Anlauf Elze, Bennemühlen, Oegenbostel und Bestenbostel die notwendige Marke von 40 Prozent aller Haushalte geknackt hatten, ist jetzt auch in Hellendorf die Zielzahl für Vertragsabschlüsse nach Ablauf der zweiten Frist erreicht – und deutlich übertroffen. „Mit einer Quote von 53 Prozent hat sich eine Mehrheit der Haushalte für die leistungsfähigere Versorgung entschieden“, sagt Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann erfreut. Umgehend sollen die Bauarbeiten in dem Ort zwischen Mellendorf und Elze starten.

In Kürze werde die Deutsche Glasfaser – das Unternehmen ist für das Netz und den Bau der Hausanschlüsse zuständig – mit den Vertragspartnern Kontakt aufnehmen und einen Termin für die Hausbegehung vereinbaren. Diese sei notwendig, um mit den Bewohnern zu besprechen, an welcher Stelle die Leitung ins Gebäude kommt. Die Mitarbeiter können sich ausweisen und sind mit einer ID-Nummer ausgestattet. Diese können skeptische Bewohner über die Servicenummer (02861) 890600 auch prüfen lassen.

Zwischenzeitlich falsche Meldungen

Zwischenzeitlich hatte es in Hellendorf Verwirrung über den aktuellen Stand der abgeschlossenen Verträge und die Frage, ob dort die Deutsche Glasfaser neue Rohre bis in die Haushalte verlegt, gegeben. In der ersten Vermarktungsphase von Htp hatte der Ort nicht die erforderliche Zielzahl erreicht. Der hannoversche Anbieter dementierte seinerzeit Gerüchte, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. In Folge gab es eine zweite Phase, in der Anwohner kostenlos einen mindestens zwei Jahre dauernden Vertrag für einen Anschluss an das Turbointernet abschließen konnten.

Tiefbauarbeiten schreiten voran

Unterdessen sind im Ausbaugebiet eins, zu dem Berkhof, Plumhof und Sprockhof gehören, nach Auskunft von Htp die Tiefbauarbeiten zu 70 Prozent abgeschlossen. Danach werden die Anschlüsse aktiviert, und die Kunden können noch schneller im Internet surfen. Auch in Elze, Oegenbostel und Bestenbostel buddeln Bauarbeiter seit dieser Woche und legen Rohre in die Erde.

Als Nächstes müssen sich die Mellendorfer entscheiden. Die zweite Frist für den Ort endet am 3. April. Ohne Zahlen zu nennen ist Htp jedoch optimistisch, dass genügend Eigentümer mit einem Vertrag einen Glasfaseranschluss beauftragen. „Ich gehe davon aus, dass die Mellendorfer ihre Chance nutzen, weil sie in puncto Internetversorgung nicht von den Nachbarorten abgehängt werden wollen“, sagt Heitmann.

Mitarbeiter beantworten Fragen in Grundschule und im Baubüro

Bürger, die Fragen rund um vertragliche Themen haben, berät Htp vom 11. bis 13. März von 15 bis 20 Uhr und am 14. März von 10 bis 15 Uhr in der Grundschule Mellendorf, Am Roye-Platz 3. Auch im extra eingerichteten Baubüro an der Wedemarkstraße 19 stehen Mitarbeiter zur Verfügung – donnerstags von 12 bis 15 und 16 bis 18 Uhr.

Neben den noch laufenden Aktionsphasen in Bissendorf, Bissendorf-Wietze und Wennebostel – dort endet die Frist am 30. April – sowie in Scherenbostel und Wiechendorf – dort müssen sich die Anwohner bis zum 15. Mai entscheiden – plant Htp für das zweite Quartal 2020 weitere Informationsveranstaltungen, unter anderem für Gailhof, Meitze, Brelingen und Negenborn. Resse und Abbensen sollen nach den Sommerferien folgen.

Mittelstandsvereinigung: Glasfaser notwendig für zukünftige Arbeit von Unternehmen Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in der Wedemark ( MIT) ruft neben privaten Grundstückseigentümern auch Unternehmen in der Gemeinde dazu auf, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Die Verantwortlichen verweisen dabei auf die künftige Arbeit. „ Glasfaser ist die Technik der Zukunft und Voraussetzung für mehr Lebensqualität und wirtschaftliches Wachstum sowie Wettbewerbsfähigkeit unserer Gemeinde“, heißt es in einer Mitteilung. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, ist dieses Projekt realisierbar.“

