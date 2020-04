Bissendorf-Wietze

Nach Berkhof, Plumhof, Sprockhof, Elze, Bennemühlen, Bestenbostel und Oegenbostel sowie Hellendorf können jetzt auch die Bauarbeiten für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Bissendorf-Wietze starten. HTP hat am Freitag bekannt gegeben, dass in dem Ort die notwendige 40-Prozent-Marke geknackt wurde – bereits vor Ablauf der zweiten, verlängerten Frist. Diese hatte der Anbieter Anfang April wegen der Corona-Pandemie zeitlich nach hinten versetzt. 42 Prozent der Haushalte in dem Dorf können nach Ende der Bauarbeiten noch schneller im Internet surfen.

Und es können noch weitere dazu kommen: Bis Ende Mai haben Anwohner aus Bissendorf-Wietze weiterhin die Möglichkeit, einen kostenlosen Anschluss zu unterschreiben – verknüpft mit einem mindestens zwei Jahre dauernden Vertrag für das Turbointernet. Stichtag ist der 28. Mai – bis dahin haben auch Bürger aus Bissendorf, Wennebostel, Scherenbostel und Wiechendorf Zeit, sich zu entscheiden. Für Mellendorf endet die Frist am 18. Juni.

HTP verspricht hohe Qualität

„Gerade in Zeiten, in denen Heimarbeitsplätze und Streamingdienste eine besondere Bedeutung erfahren, bieten wir einen Glasfaser-Hausanschluss, der in der Qualität als auch hinsichtlich der nahezu unbegrenzten Bandbreiten-Möglichkeiten für die Anforderungen der Zukunft neue Maßstäbe setzt“, sagt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Mitarbeiter planen Hausbegehungen

In Bissendorf-Wietze soll es bald losgehen: Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser, die das notwendige Netz baut, werden in Kürze mit den Kunden Termine für Hausbegehungen vereinbaren, heißt es in einer Mitteilung. Dabei werde geklärt, an welcher Stelle im Haus die Glasfaser in das Gebäude eintritt. Wer Zweifel hat, ob die Gäste vor der Tür zur Deutschen Glasfaser gehören, kann dies leicht überprüfen: Die Mitarbeiter sind an Ausweisen mit einer ID-Nummer zu erkennen, berichtet HTP. Die Nummer können sich Hauseigentümer über die Service-Hotline von Deutsche Glasfaser unter Telefon (02861) 890600 bestätigen lassen.

Kunden müssen Besuch schriftlich zustimmen

Angesichts der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen gibt es zusätzlich besondere Regeln: Das von der Deutschen Glasfaser beauftragte Generalunternehmen stelle seinen Mitarbeitern Masken und Hygienehandschuhe zur Verfügung. „Darüber hinaus hat Deutsche Glasfaser alle Partner gebeten, schriftlich die Zustimmung der Kunden zum Betreten ihrer Wohnung einzuholen“, heißt es in der Mitteilung. „Damit wird sichergestellt, dass die Kunden eine bewusste Entscheidung treffen können, ob die Aktivierung eines Anschlusses durch einen Handwerker für sie aktuell unverzichtbar oder aufschiebbar ist.“ Alle Partner agierten „mit äußerster Vorsicht“ – zum Wohle der Gesundheit aller Beteiligten.

Mitarbeiter und Vertriebspartner beantworten Fragen telefonisch Die Mitarbeiter von HTP beraten die Wedemärker trotz Corona-Pandemie weiterhin zum Thema Glasfaserausbau – allerdings nicht persönlich. Das Team ist per E-Mail an glasfaser@htp.net sowie unter Telefon (0511) 60002910, 60002978, 60002985, 60002982 und 60002912 montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Auch die Betriebspartner des Anbieters vor Ort – Simon Habermann-Thau, der Telemaster Store Mellendorf, das Telefon Service Center sowie ePassion Business & Mobile Solutions stehen per E-Mail und Telefon für Fragen weiterhin zur Verfügung.

Von Julia Gödde-Polley