An den Hallen des Unternehmens Ebeling Logistik prangt jetzt das Biosiegel nach EU-Öko-Verordnung. Nun darf die Spedition mit Firmenzentrale in der Wedemark auch Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft lagern. Dafür hat Ebeling in eine neue Halle mit 8000 Quadratmetern investiert.